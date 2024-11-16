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Міненерго: Запорізька АЕС знову на межі блекауту

Через російські обстріли пошкоджень зазнала одна з високовольтних ліній живлення ЗАЕС.

Міненерго: Запорізька АЕС знову на межі блекауту
Окупанти на варті поблизу ЗАЕС в Енергодарі, 01 травня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

Внаслідок ворожого обстрілу знеструмлено одну з двох ліній живлення тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

Про це повідомляє Міненерго.

У відомстві повідомили, що наразі ЗАЕС зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі. 

"У разі відключення і цієї лінії — на Запорізькій станції станеться черговий повний блекаут, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації й загрожує розвитком аварії", — зазначили у міністерстві.

Енергетики вже почали роботи з відновлення лінії живлення АЕС. 

  • На початку вересня Запорізьку АЕС з'єднали з українською енергомережею двома лініями.
  • Перед цим через російські обстріли сталося пошкодження однієї з двох зовнішніх повітряних ліній. Українські фахівці тривалий час не могли розпочати ремонт через загрозу повторного обстрілу ділянки російськими військами.
  • Російська армія використовує ЗАЕС як склад боєприпасів. Українському підпіллю вдалось підрахувати, що на території ЗАЕС розміщені підрозділи росгвардії загальною чисельністю до 1300 осіб. 
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