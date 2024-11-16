Міненерго: Запорізька АЕС знову на межі блекауту

Внаслідок ворожого обстрілу знеструмлено одну з двох ліній живлення тимчасово окупованої Запорізької АЕС.
Про це повідомляє Міненерго.
У відомстві повідомили, що наразі ЗАЕС зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі.
"У разі відключення і цієї лінії — на Запорізькій станції станеться черговий повний блекаут, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації й загрожує розвитком аварії", — зазначили у міністерстві.
Енергетики вже почали роботи з відновлення лінії живлення АЕС.
- На початку вересня Запорізьку АЕС з'єднали з українською енергомережею двома лініями.
- Перед цим через російські обстріли сталося пошкодження однієї з двох зовнішніх повітряних ліній. Українські фахівці тривалий час не могли розпочати ремонт через загрозу повторного обстрілу ділянки російськими військами.
- Російська армія використовує ЗАЕС як склад боєприпасів. Українському підпіллю вдалось підрахувати, що на території ЗАЕС розміщені підрозділи росгвардії загальною чисельністю до 1300 осіб.