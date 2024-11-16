Міненерго: Запорізька АЕС знову на межі блекауту

Через російські обстріли пошкоджень зазнала одна з високовольтних ліній живлення ЗАЕС.

Окупанти на варті поблизу ЗАЕС в Енергодарі, 01 травня 2022 року.

Внаслідок ворожого обстрілу знеструмлено одну з двох ліній живлення тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

Про це повідомляє Міненерго.

У відомстві повідомили, що наразі ЗАЕС зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі.

"У разі відключення і цієї лінії — на Запорізькій станції станеться черговий повний блекаут, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації й загрожує розвитком аварії", — зазначили у міністерстві.

Енергетики вже почали роботи з відновлення лінії живлення АЕС.