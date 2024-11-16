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Уночі окупанти атакували Центральний район Херсона

Постраждав місцевий мешканець.

Уночі окупанти атакували Центральний район Херсона

Опівночі російська армія атакувала Центральний район міста Херсон. Постраждав мирний житель. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА. 

"Внаслідок ворожого удару постраждав 57-річний чоловік. В нього - вибухова та черепно-мозкова травми, забій голови", — ідеться у повідомленні. 

За інформацією очільника ОВА Олександра Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Станіслав, Берислав, Білозерка, Одрадокам'янка, Садове, Янтарне, Томарине, Шляхове, Новоберислав, Нововоронцовка, Олександрівка, Козацьке, Осокорівка та місто Херсон.

"російські військові поцілили по території об'єкта критичної інфраструктури, в освітній заклад та приватне підприємство; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід та приватні автомобілі", — каже він.

Через російську агресію 1  людина загинула, ще 10 —  дістали поранення.

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