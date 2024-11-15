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Генштаб: найбільша кількість боїв відбулася на Покровському та Курахівському напрямках

На Покровському напрямку відбулось 35 боєзіткнень, на Курахівському ще 34.

Генштаб: найбільша кількість боїв відбулася на Покровському та Курахівському напрямках
Фото: Генштаб

Станом на 22:00 15 листопада відбулося 157 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Російські загарбники завдали одного ракетного (1 ракета), 42 авіаційні (69 КАБ) удари по території України. Крім цього, було задіяно 689 дронів-камікадзе та здійснено понад 3800 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку противник намагався штурмувати наші позиції біля Вовчанська та Високої Яруги. Сім атак відбито силами оборони, триває два боєзіткнення.

Втрати ворога на даний час на напрямку склали 68 військовослужбовців вбитими та пораненими, знищено дві одиниці автотранспорту, 13 БпЛА та одиницю спеціальної техніки ворога; також пошкоджено два атомобілі та дві одиниці спецтехніки.

Куп’янський напрямок: ворог проводив наступальні дії біля Колісниківки, Копанок та Надії. Чотирнадцять боїв завершено, один – ще триває.

На Лиманському напрямку російські загарбники 16 разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Новоєгорівки, Макіївки, Тернів та Торського.

Українські захисники зупинили всі ворожі атаки.

Сіверський напрямок: ворог один раз штурмував наші позиції поблизу Верхньокам’янського.

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На Торецькому напрямку, за підтримки бомбардувальної авіації, ворог здійснив дев'ять штурмових дій. Загарбники штурмували позиції українських підрозділів біля Торецька, Диліївки та Щербинівки. Вісім атак агресора відбито, триває бій в районі Торецька.

Покровський напрямок: від початку цієї доби противник 35 разів атакував у районах Миролюбівки, Променю, Лисівки, Петрівки та Пустинки. Наші захисники відбили 34 атаки, одне бойове зіткнення досі триває.

За наявними даними на цей час, втрати ворога за сьогодні склали 373 військовослужбовці вбитими та пораненими; 12 бойових броньованих машин, два танки, дев’ять автомобілів, дві артсистеми, ПТРК та РЕБ знищені українськими захисниками; також наші воїни пошкодили автомобіль окупантів.

На Курахівському напрямку загарбники атакували 34 рази поблизу Берестків, Новоселидівки, Вознесенки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього та Антонівки. 14 атак окупантів вже відбито, бої тривають.

На Времівському напрямку бої тривають поблизу Трудового, Рівнополя та Новодарівки, ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку Силами оборони України було зупинено п’ять спроб окупантів атакувати наші позиції.

На Курщині наші захисники відбили 21 ворожу атаку, три боєзіткнення тривають в цей час.

На інших напрямках — без особливих змін.

Сьогодні варто відзначити воїнів 65-ї окремої механізованої бригади та 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

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