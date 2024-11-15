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Київська школа економіки започаткувала три меморіальні стипендії на честь загиблих на війні з Росією членів своєї спільноти

Ініціатива належить рідним, друзям і викладачам героїв.

Київська школа економіки започаткувала три меморіальні стипендії на честь загиблих на війні з Росією членів своєї спільноти
Київська школа економіки започаткувала три меморіальні стипендії на честь загиблих на війні з Росією членів своєї спільноти
Фото: Київська школа економіки

Київська школа економіки (KSE) повідомила про започаткування трьох меморіальних стипендій, щоб вшанувати пам’ять загиблих членів своєї спільноти. 

Зазначається, що ця ініціатива належить рідним, друзям і викладачам героїв.

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Стипендії започатковані на честь:

  • Руслана Чоп’юка — військового, коваля, брата викладача KSE University Юрія Чоп'юка;
  • Ірини Цибух — бойову медикиню, громадську діячку, студентку KSE University;
  • Яра Батога — розвідника, аналітика, який працював у центрі KSE StratBase.

Починаючи з січня 2025 року меморіальні стипендії щороку надаватимуться студентам бакалаврату та магістратури.

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