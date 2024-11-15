Київська школа економіки започаткувала три меморіальні стипендії на честь загиблих на війні з Росією членів своєї спільноти

Київська школа економіки (KSE) повідомила про започаткування трьох меморіальних стипендій, щоб вшанувати пам’ять загиблих членів своєї спільноти.
Зазначається, що ця ініціатива належить рідним, друзям і викладачам героїв.
Стипендії започатковані на честь:
- Руслана Чоп’юка — військового, коваля, брата викладача KSE University Юрія Чоп'юка;
- Ірини Цибух — бойову медикиню, громадську діячку, студентку KSE University;
- Яра Батога — розвідника, аналітика, який працював у центрі KSE StratBase.
Починаючи з січня 2025 року меморіальні стипендії щороку надаватимуться студентам бакалаврату та магістратури.