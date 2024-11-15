Південна Корея налагоджує зв'язки із Китаєм у відповідь на зростання співпраці між КНДР і Росією

Пекін, до речі, нещодавно додав Південну Корею до списку країн із тимчасовим безвізовим режимом.

Південна Корея і Китай працюватимуть для сприяння регіональному миру та стабільності у відповідь на зростання військової співпраці між КНДР і Росією.

Таку заяву зробив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль після зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном на саміті у Перу, передає агенція Yonhap.

Обидва лідери провели першу особисту зустріч за два роки на тлі побоювань, що відправка військ Північної Кореї до Росії може призвести до розширення війни в Україні і матиме серйозні наслідки для безпеки як у Європі, так і в Індо-Тихоокеанському регіоні.

На саміті Юн наголосив на важливості підтримки тісного спілкування та співробітництва між двома державами для розв’язання різних проблем, з якими стикаються обидві країни в умовах «швидких змін у глобальній безпеці та економічному порядку».

«Я сподіваюся, що наші дві держави співпрацюватимуть із метою сприяння стабільності та миру в регіоні у відповідь на неодноразові провокації Північної Кореї, війну в Україні та військову співпрацю між Росією та Північною Кореєю», - сказав Юн Сок Йоль.

Президент Південної Кореї охарактеризував Китай як «важливу країну» для тісної співпраці у галузях безпеки, економіки, культури, заявивши, що очікує, що дві держави розвиватимуть стратегічне партнерство та співробітництво, засноване на «взаємній повазі, взаємності та спільних інтересах» .

Сі Цзіньпін підтримав висловлювання Юна і додав, що Китай і Південна Корея повинні прагнути «здорового та сталого» розвитку двосторонніх зв'язків, щоб робити більший внесок у регіональний мир, стабільність і процвітання.

«Незалежно від того, як зміняться обставини, обидві країни мають дотримуватися початкового наміру встановити двосторонні дипломатичні відносини, підтримувати курс на добросусідство та дружбу і залишатися прихильними до мети взаємної вигоди і спільного процвітання», — сказав лідер Китаю.

Пекін нещодавно додав Південну Корею до списку країн із тимчасовим безвізовим режимом. Сеул сприйняв це обережно і як крок до покращення двосторонніх зв'язків.