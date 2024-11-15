Reuters: Іран прагне припинення вогню між Хезболлою та Ізраїлем

У Тегерані заявили, що прагнуть "вирішення проблем".

Іран підтримає будь-яке рішення, прийняте урядом та "опором" Лівану щодо переговорів з припинення вогню в конфлікті між Ізраїлем та Хезболлою.

Про це пише Reuters з посиланням на заяву старшого радника верховного лідера Алі Хаменеї, Алі Ларіджані.

"Ми не хочемо нічого саботувати. Ми прагнемо вирішення проблем", — сказав Ларіджані після зустрічі з тимчасовим прем’єр-міністром Лівану Наджибом Мікаті та спікером парламенту Набіхом Беррі.

Під "опором" Лівану Ларіджані мав на увазі ліванське збройне угруповання "Хезболла".