Провідні експерти заявили, що кліматичні саміти ООН “більше не відповідають меті”

Майбутні кліматичні саміти ООН COP повинні проводитися лише в країнах, які можуть продемонструвати чітку підтримку кліматичних заходів і мають суворіші правила щодо лобіювання викопного палива.
Про це йдеться у заяві групи впливових експертів з кліматичної політики, пише The Guardian.
До групи входять колишній генеральний секретар ООН Пан Гі Мун, колишня президентка Ірландії Мері Робінсон, колишня глава ООН з питань клімату Крістіана Фігерес і видатний кліматолог Йохан Рокстрем.
Вони звернулися до ООН з вимогою спростити поточний складний процес щорічних “конференцій сторін” згідно з Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату – основним договором Паризької угоди – та проводити зустрічі частіше, надаючи більше голосу країнам, що розвиваються.
“Тепер ясно, що COP більше не підходить для своєї мети. Нам потрібен перехід від переговорів до реалізації”, – написали вони.
Цьогорічний саміт COP29 наближається до середини в столиці Азербайджану Баку.
Азербайджан є суперечливим господарем конференції, оскільки країна є великим виробником викопного палива, нафта і газ якого становлять половину експорту країни. Минулорічна конференція також проходила в нафтодержаві, Об’єднаних Арабських Еміратах, і президент цього видання Султан Аль Джабер зберіг свою основну посаду – очільника національної нафтової компанії Adnoc.
- Перед відкриттям COP29 один із ключових членів організаційної команди азербайджанського уряду зазняли на відео, у якому він пропонував допомогу в угодах з викопного палива. Президент Азербайджану Ільхам Алієв на церемонії відкриття також зазначив, що нафта і газ його країни є “даром Божим”.