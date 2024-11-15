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Провідні експерти заявили, що кліматичні саміти ООН “більше не відповідають меті”

"COP повинні проводитися лише в країнах, які можуть продемонструвати чітку підтримку кліматичних заходів і мають суворіші правила щодо лобіювання викопного палива", йдеться у листі групи до міжнародної організації.

Провідні експерти заявили, що кліматичні саміти ООН “більше не відповідають меті”
Фото: EPA/UPG

Майбутні кліматичні саміти ООН COP повинні проводитися лише в країнах, які можуть продемонструвати чітку підтримку кліматичних заходів і мають суворіші правила щодо лобіювання викопного палива.

Про це йдеться у заяві групи впливових експертів з кліматичної політики, пише The Guardian.

До групи входять колишній генеральний секретар ООН Пан Гі Мун, колишня президентка Ірландії Мері Робінсон, колишня глава ООН з питань клімату Крістіана Фігерес і видатний кліматолог Йохан Рокстрем.

Вони звернулися до ООН з вимогою спростити поточний складний процес щорічних “конференцій сторін” згідно з Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату – основним договором Паризької угоди – та проводити зустрічі частіше, надаючи більше голосу країнам, що розвиваються.

“Тепер ясно, що COP більше не підходить для своєї мети. Нам потрібен перехід від переговорів до реалізації”, – написали вони.

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Цьогорічний саміт COP29 наближається до середини в столиці Азербайджану Баку.

Азербайджан є суперечливим господарем конференції, оскільки країна є великим виробником викопного палива, нафта і газ якого становлять половину експорту країни. Минулорічна конференція також проходила в нафтодержаві, Об’єднаних Арабських Еміратах, і президент цього видання Султан Аль Джабер зберіг свою основну посаду – очільника національної нафтової компанії Adnoc.

  • Перед відкриттям COP29 один із ключових членів організаційної команди азербайджанського уряду зазняли на відео, у якому він пропонував допомогу в угодах з викопного палива. Президент Азербайджану Ільхам Алієв на церемонії відкриття також зазначив, що нафта і газ його країни є “даром Божим”.
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