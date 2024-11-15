На півночі Іспанії внаслідок пожежі у будинку для літніх людей загинуло 10 людей

На півночі Іспанії у пожежі у будинку для літніх людей загинуло щонайменше 10 людей, пише Reuters.

Інцидент стався у місті Віллафранка-дель-Ебро у “Jardines de Villafranca”, повідомив регіональний уряд Арагону.

Пожежа почалася близько 5 години ранку і пожежникам знадобилося кілька годин, щоб загасити її.

Невідомо, чи всі загиблі були мешканцями будинку престарілих, де мешкали 82 людини похилого віку.

Одна людина перебуває у важкому стані.

На місці працюють рятувальники, які прибули з району Сарагоси, машини швидкої допомоги та поліція.

Причину пожежі ще з'ясовують.