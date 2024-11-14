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Іспанії знову загрожують повені: тисячі людей евакуйовано

Синоптики прогнозують тривалі зливи уздовж практично всього узбережжя.

Іспанії знову загрожують повені: тисячі людей евакуйовано
Фото: EPA/UPG

В іспанському регіоні Коста дель Соль на півдні країни була оголошена евакуація населення поблизу річок через загрозу нових повеней, подібних тій, що забрала життя близько 220 людей у провінції Валенсія.

Як пише BBC, синоптики прогнозують, що упродовж 12 годин може випасти до 180 міліметрів опадів. Очікуються потужні зливи, які триватимуть щонайменше до п'ятниці, 15 листопада. Загроза актуальна не лише для південної провінції Малага, але й для Каталонії та тієї ж багатостраждальної Валенсії.

Екологи вважають, що аномальні опади в Іспанії пов'язані з кліматичними змінами і слугують "гучним нагадуванням для світу" про те, що потепління атмосфери спричиняє затоплення. 

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