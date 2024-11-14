Провідне британське видання оголосило бойкот соцмережі Ілона Маска

Редакція однієї з провідних британських газет The Guardian заявила, що припиняє публікацію будь-яких своїх матеріалів на платформі X, яка належить мільярдеру і новоспеченому американському чиновнику Ілону Маску.

Як пояснює колектив видання, "переваги від користування мережею затьмарені численними недоліками, а ресурси для журналістської діяльності краще застосувати в інших місцях". У The Guardian вважають, що колишній Twitter зараз "поширює праворадикальні теорії змови та расизм".

Дісталося й самому Маску. Журналісти заявили, що "президентська виборча кампанія у Сполучених Штатах лише підтвердила, що мережа X є токсичною, а власник використовує її для впливу на політичний дискурс".