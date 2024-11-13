Маску закидають втручання у внутрішні справи Італії через коментар про рішення римського суду щодо мігрантів

Суд у Римі знову призупинив затримання мігрантів, яких Італія мала відправити у центри до Албанії.

У понеділок суд у Римі знову призупинив затримання мігрантів, яких Італія мала відправити у центри до Албанії. Це рішення прокоментував на соцплатформі X американський мільйонер Ілон Маск ремаркою: “Ці судді мають піти”.

Коментар, який був опублікований менше ніж за 24 години до того, як обраний президент США Дональд Трамп призначив Маска співголовою нового Департаменту ефективності уряду, викликав полярні реакції серед італійських політиків.

🚨🇮🇹🇦🇱 ITALIAN COURT BLOCKS MELONI’S MIGRANT DETENTION PLAN IN ALBANIA



An Italian judge blocked Meloni’s latest plan to detain migrants in Albania, ruling seven Bangladeshi and Egyptian men must enter Italy.



The judge also referred the legality of Italy’s “safe country”… pic.twitter.com/fPf3bmlxty — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 11, 2024

Як повідомляють Euronews, членкиня Палати депутатів Італії від Демократичної партії Сімона Бонафе заявила, що “напад на італійських суддів і рішення щодо перевезення мігрантів до Албанії, є неприйнятним втручанням у внутрішні справи нашої країни”. Бонафе зазначає про серйозність того факту, що Маск відчуває себе політично уповноваженим підривати італійську судову систему такими фразами, як “ці судді повинні піти”.

Сандро Гозі, депутат Європарламенту від проєвропейської групи “Renew Europe” та генеральний секретар Європейської демократичної партії заявив, що Італія та Європа не братимуть уроки демократії ні в кого, і найменше в Ілона Маска.

“Його єдина мета ‒ підірвати наші фундаментальні цінності, верховенство закону та основні принципи наших демократій, які починаються з незалежності судової системи. Він має зосередитись на космосі, а не на наших демократичних системах управління, про які він, очевидно, нічого не знає”, ‒ заявив Гозі.

Водночас Маска підтримав лідер проросійської правої партії “Ліга Півночі”, міністр інфраструктури та транспорту Італії Маттео Сальвіні, який заявив, що “Маск правий”. “20 грудня мене можуть засудити до 6 років ув’язнення за те, що я, будучи міністром внутрішніх справ, блокував прибуття нелегальних іммігрантів. З-за кордону, це має здаватися неймовірним”, ‒ каже італійський урядовець.

Як пише Європейська правда, у 2019 році Сальвіні не допустив висадку в країні понад 100 мігрантів. Сальвіні очікує на вирок за своє рішення, через яке мігранти "застрягли" у морі. Після цього прокуратура видала наказ про арешт їхнього судна і евакуацію людей, які перебували на борту. Остаточний вирок може заборонити Сальвіні обіймати державні посади. У відповідь політик заявляє, що захист кордонів Італії від нелегальних іммігрантів не є злочином.