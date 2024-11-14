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У Бразилії напередодні саміту G20 стався теракт

Два вибухи пролунали у столиці країни.

У Бразилії напередодні саміту G20 стався теракт
Поліція на місці теракту у Бразиліа
Фото: EPA/UPG

За п'ять днів до саміту країн "Великої двадцяти" у Ріо-де-Жанейро Бразилія зіштовхнулася з терористичною загрозою: у федеральній столиці Бразиліа пролунали два вибухи поблизу урядових будівель.

Як пише Reuters, гучно було на Площі трьох влад - місці, поряд з яким розташовані президентський палац, Конгрес та Верховний суд. Правоохоронці, що прибули на місце інциденту, знайшли тіло чоловіка, на якому залишилися сліди вдягненого вибухового пристрою. Генеральний прокурор Бразилії охарактеризував те, що сталося, як "атаку".

Суддів Верховного суду країни, які незадовго до вибухів прибули на засідання, евакуювали. Президент республіки Лула да Сілва на момент теракту не перебував на робочому місці. 

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