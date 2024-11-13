Туреччина розраховує отримати статус партнера в БРІКС

Міністр торгівлі Туреччини заперечив інформацію про те, що Індія заблокувала повне членство Туреччини в БРІКС.

Туреччина очікує, що їй запропонують статус “країни-партнера” з блоком БРІКС.

Про це розповів міністр торгівлі Туреччини Омер Болат, повідомляє AP.

“На останньому саміті в Казані було розглянуто заявку Туреччини. Зрозуміло, що вони відповідатимуть нам (запропонуючи) статус країни-партнера”, - сказав Болат.

Також Болат заперечив інформацію про те, що Індія заблокувала повне членство Туреччини в БРІКС через тісні зв’язки з Пакистаном.

Раніше цього року Туреччина подала запит на приєднання до БРІКС як повноправного члена. Водночас Анкара заявляла мету одночасно зміцнювати свої зв’язки зі Сходом і Заходом.