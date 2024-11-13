Україна перебуває в центрі уваги НАТО і Польщі, - Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що Україна перебуває в центрі уваги НАТО і Польщі, і нічого про Україну не повинно вирішуватися без України.

Про це він заявив на спільній пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте у Варшаві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Україна перебуває в центрі уваги і Генерального секретаря, і прем'єр-міністра Польщі. Я повторю слова, сказані в Будапешті: "нічого про Україну без України", - сказав Туск.

Він наголосив, що держави-члени Європейського Союзу мають забезпечити, щоб майбутні рішення щодо закінчення війни в Україні ухвалювали за повної згоди та за участю зацікавлених країн зі східного флангу, але насамперед, - самої України.

"Про це я також буду говорити найближчими днями і тижнями з нашими основними партнерами", - сказав Туск.

Польський прем'єр зазначив, що хороші відносини зі США, тобто "відносини, що об'єднують західний світ за допомогою військового, економічного, культурного і трансатлантичного співробітництва", є основою нашої безпеки і розвитку.