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У Польщі затримали білоруса, якого підозрюють у диверсіях

Йому загрожує довічне. 

У Польщі затримали білоруса, якого підозрюють у диверсіях
Фото: Укрінформ

Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало ще одного підозрюваного в підпалі в Гданську. Громадянин Білорусі найближчі 3 місяці проведе під вартою.

Про це інформує RMF24.

Зазначається, що чоловіка підозрюють в участі у міжнародному організованому злочинному угрупованні та скоєнні диверсій на території Польщі. 

Білоруса затримали у Варшаві. Імовірно, він спробував підпалити склад картин.

"Це чергове затримання в рамках розслідування діяльності організованого злочинного угруповання, яке на замовлення іноземних спецслужб вчиняло диверсії, зокрема підпали", – пише пресслужба Агентства внутрішньої безпеки Польщі.

Прокуратура пред'явила затриманому білорусу звинувачення в участі в організованому злочинному угрупованні міжнародного характеру та вчиненні диверсійно-диверсійних актів або злочинів терористичного характеру за завданням іноземної розвідки. 

Чоловікові загрожує довічне. 

  • У жовтні в Польщі затримали групу з чотирьох осіб за підготовку і здійснення міжнародної диверсійної діяльності, ще двох її учасників оголосили у розшук. 
  • Тоді ж у країні припинили десятки спроб російських диверсій.
  • А влітку польська влада говорила про арешт 18 людей за звинуваченнями у вчиненні проросійських і пробілоруських ворожих дій. Один з арештованих, ймовірно, був причетний до планування вбивства президента України Володимира Зеленського.
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