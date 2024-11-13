У Польщі затримали білоруса, якого підозрюють у диверсіях

Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало ще одного підозрюваного в підпалі в Гданську. Громадянин Білорусі найближчі 3 місяці проведе під вартою.

Про це інформує RMF24.

Зазначається, що чоловіка підозрюють в участі у міжнародному організованому злочинному угрупованні та скоєнні диверсій на території Польщі.

Білоруса затримали у Варшаві. Імовірно, він спробував підпалити склад картин.

"Це чергове затримання в рамках розслідування діяльності організованого злочинного угруповання, яке на замовлення іноземних спецслужб вчиняло диверсії, зокрема підпали", – пише пресслужба Агентства внутрішньої безпеки Польщі.

Прокуратура пред'явила затриманому білорусу звинувачення в участі в організованому злочинному угрупованні міжнародного характеру та вчиненні диверсійно-диверсійних актів або злочинів терористичного характеру за завданням іноземної розвідки.

Чоловікові загрожує довічне.