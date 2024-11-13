Трамп анонсував нові призначення до своєї команди. Серед них – очільник ЦРУ

Обраний президент США Дональд Трамп, який сьогодні повинен прибути на зустріч до Білого дому, оголосив ряд майбутніх призначень до своєї команди.

Про це повідомила Надзвичайна і Повноважна Посолка України в США Оксана Маркарова.

Зокрема, за її словами, заступником керівника Апарату Білого дому з політичних питань стане Стівен Міллер. Він у 2017 – 2021 роках був старшим радником Трампа. В новій Адміністрації Міллер матиме провідну роль у реалізації імміграційної програми.

Директором ЦРУ призначать Джона Раткліффа. Він є колишнім республіканцем із Палати представників від Техасу та колишнім директором Національної розвідки в попередній адміністрації Трампа.

Міністром державної безпеки стане Крісті Ноєм – губернаторка штату Південна Дакота та перша жінка на цій посаді.

Агенцію з охорони довкілля очолить Лі Зельдін – ексконгресмен Палати представників США від штату Нью-Йорк з 2015 по січень 2023.

Спеціальним посланником з питань Близького сходу буде Стівен Віткофф – американський інвестор у нерухомість, орендодавець і засновник Witkoff Group.