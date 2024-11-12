Міністр енергетики Молдови планує поїздку до РФ, аби представити нових членів ради директорів Moldovagaz

Нове керівництво компанії не можуть затвердити уже декілька місяців.

Міністр енергетики Молдови Віктор Парликов наприкінці листопада може вирушити до Росії на зустріч із представниками «Газпрому», щоб представити нових членів ради директорів Moldovagaz, пише Newsmaker.

У компанії зазначили – якщо поїздка не вдасться, то зустріч можна буде провести онлайн у форматі відеоконференції, оскільки малоймовірно, що хтось із «Газпрому» приїде до Молдови.

Уряд Молдови і російська компанія вже декілька місяців не можуть домовитися і призначити нове керівництво Moldovagaz.

Тимчасовий склад правління діяв від 25 червня до 25 вересня.

Згідно зі статутом підприємства, до ради правління входять дев'ятеро осіб: п'ятеро — від «Газпрому», четверо — від Молдови, але очолює раду представник Молдови, якого затверджує наглядова рада Moldovagaz.

Раніше членів правління компанії призначали. Але цього разу міністерство енергетики Молдови вирішило провести конкурс на посади членів правління, зокрема, на пост голови і його заступника.