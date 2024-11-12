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Міністр енергетики Молдови планує поїздку до РФ, аби представити нових членів ради директорів Moldovagaz

Нове керівництво компанії не можуть затвердити уже декілька місяців.

Міністр енергетики Молдови планує поїздку до РФ, аби представити нових членів ради директорів Moldovagaz
Moldovagaz
Фото: Moldovagaz

Міністр енергетики Молдови Віктор Парликов наприкінці листопада може вирушити до Росії на зустріч із представниками «Газпрому», щоб представити нових членів ради директорів Moldovagaz, пише Newsmaker.

У компанії зазначили – якщо поїздка не вдасться, то зустріч можна буде провести онлайн у форматі відеоконференції, оскільки малоймовірно, що хтось із «Газпрому» приїде до Молдови.

Уряд Молдови і російська компанія вже декілька місяців не можуть домовитися і призначити нове керівництво Moldovagaz.

Тимчасовий склад правління діяв від 25 червня до 25 вересня.

Згідно зі статутом підприємства, до ради правління входять дев'ятеро осіб: п'ятеро — від «Газпрому», четверо — від Молдови, але очолює раду представник Молдови, якого затверджує наглядова рада Moldovagaz.

Раніше членів правління компанії призначали. Але цього разу міністерство енергетики Молдови вирішило провести конкурс на посади членів правління, зокрема, на пост голови і його заступника.

  • Як відомо, найбільший акціонер Moldovagaz – «Газпром» - контролює 50% акцій, ще 35,3% належать уряду Молдови, а 13,44% - Придністров'ю, яке передало свої акції в управління російській компанії.
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