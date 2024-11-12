​Макрон після зустрічі з генсеком НАТО назвав подальшу підтримку України пріоритетом

Президент Франції Еммануель Макрон провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Парижі. Опісля Макрон заявив, що вважає подальшу підтримку України пріоритетом, передає «Європейська правда».

За словами французького президента, залучення військових КНДР на боці Росії є серйозною ескалацією.

Макрон вважає, що «задля безпеки наших громадян потрібна сильна Україна, сильна Європа і сильний Альянс».

«Ми продовжимо закликати, щоб НАТО і союзники надавали усю необхідну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно. Це єдиний шлях до перемовин. І хочу чітко наголосити, що нічого не має вирішуватися про Україну без українців і про Європу – без європейців", – сказав президент Франції.

Він додав, що раніше Європа тривалий час уникала брати на себе відповідальність за свою безпеку, і нагадав про ідею відновлення «стратегічної автономії» Європи.