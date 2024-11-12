Бангладеш просить Інтерпол допомогти арештувати експрем'єрку-утікачку Шейх Хасіну

Хасіна втекла до Індії 5 серпня разом зі своїми близькими помічниками та колишніми міністрами.

Спеціальний трибунал у Бангладеш у вівторок попросив Інтерпол опублікували червоне повідомлення про арешт скинутої прем'єр-мініснрки Шейх Хасіни. Її обвиувачують у смертях сотень протестувальників під час намагання придушити масові заворушення у країні.

Про це пише Associated Press.

Хасіна втекла до Індії 5 серпня разом зі своїми близькими помічниками та колишніми міністрами.Перед тим вона правила у країні 15 років.

Її замінив лауреат Нобелівської премії миру Мухаммад Юнус, який спеціально повернувся до країни, щоб очолити тимчасовий уряд. Він відновив трибунал, який колись розглядав звинувачення у злочинах проти людства під час війни країни проти Пакистану за незалежність у 1971 році.

Уряд під керівництвом Юнуса пообіцяв судити Хасіну та заявив, що домагатиметься її екстрадиції з Індії.

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