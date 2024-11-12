Гідність починається з трусів: репортаж з крихітного приміщення у Вишгороді, де шиють адаптивний одяг пораненим
Гідність починається з трусів: репортаж з крихітного приміщення у Вишгороді, де шиють адаптивний одяг пораненим
Світлана Краковська: «Маємо просто визнати — ми вже живемо в іншому кліматі»
Світлана Краковська: «Маємо просто визнати — ми вже живемо в іншому кліматі»
Поліція Харківської області отримала нового керівника
Поліція Харківської області отримала нового керівника
100 відтінків самотності: коли вона загрожує здоров'ю навіть молоді і які можуть бути «ліки»
100 відтінків самотності: коли вона загрожує здоров'ю навіть молоді і які можуть бути «ліки»
Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами на Курщині двох українських військових
Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами на Курщині двох українських військових
ЗМІ: Марко Рубіо стане новим державним секретарем США
ЗМІ: Марко Рубіо стане новим державним секретарем США
Велика радянська армія vs мала радянська армія
Велика радянська армія vs мала радянська армія
Біля Москви спалили штурмовий гелікоптер Мі-24
Біля Москви спалили штурмовий гелікоптер Мі-24
AP: Трамп хоче “посадити Україну та Росію за стіл переговорів у перший день президенства”
AP: Трамп хоче “посадити Україну та Росію за стіл переговорів у перший день президенства”
ГоловнаСвіт

Бангладеш просить Інтерпол допомогти арештувати експрем'єрку-утікачку Шейх Хасіну

Хасіна втекла до Індії 5 серпня разом зі своїми близькими помічниками та колишніми міністрами.

Бангладеш просить Інтерпол допомогти арештувати експрем'єрку-утікачку Шейх Хасіну
ЗМІ повідомляють про відставку Шейх Хасіни
Фото: EPA/UPG

Спеціальний трибунал у Бангладеш у вівторок попросив Інтерпол опублікували червоне повідомлення про арешт скинутої прем'єр-мініснрки Шейх Хасіни. Її обвиувачують у смертях сотень протестувальників під час намагання придушити масові заворушення у країні. 

Про це пише Associated Press. 

Хасіна втекла до Індії 5 серпня разом зі своїми близькими помічниками та колишніми міністрами.Перед тим вона правила у країні 15 років. 

Її замінив лауреат Нобелівської премії миру Мухаммад Юнус, який спеціально повернувся до країни, щоб очолити тимчасовий уряд. Він відновив трибунал, який колись розглядав звинувачення у злочинах проти людства під час війни країни проти Пакистану за незалежність у 1971 році.

Уряд під керівництвом Юнуса пообіцяв судити Хасіну та заявив, що домагатиметься її екстрадиції з Індії.

Протести у Бангладеш

  • Улітку країну сколихнули студентські протести проти системи квот, яка резервує понад половину посад на державній службі для певних груп, в тому числі для дітей ветеранів війни 1971 року проти Пакистану. За словами критиків, за цією системою проходять і діти проурядових груп.
  • 19 липня протести загострилися, почалися сутички, у яких загинули люди. Країна опинилася без інтернету та зв'язку, оскільки уряд намагався силою зупинити протестувальників. Згодом навіть ввели комендантські годину. 
  • Після мітингів Верховний Суд знизив квоти, але демонстрації та заворушення не вщухли: бангладешці вимагали притягти до відповідальності винних за насильство. 
  • У організації протестів уряд звинуватив та заборонив ісламську партію Jamaat-e-Islami, її студентську організацію та інші суміжні організації, назвавши їх "войовничими та терористичними" організаціями.
  • Пізніше ситуація у країні загострилася. За один день під час протестів загинули близько 100 людей. Мітингарі закликали прем'єр-міністра піти у відставку, а вона звинуватила їх у "саботажі" та відключила країні мобільний Інтернет.
  • Прем'єр-міністр Бангладеш Шейх Хасіна пішла у відставку та вилетіла з країни, а головнокомандувач армії країни генерал Вакер-Уз-Заман, який обійняв посаду командувача армії лише 23 червня, оголосив про формування тимчасового уряду.
  • Організатори студентських протестів заявили, що лауреат Нобелівської премії миру Мухаммед Юнус є їхнім кандидатом на посаду голови тимчасового уряду. 6 серпня Юнуса призначили головним радником тимчасового уряду Бангладеш.
  • Президент Бангладеш Мохаммед Шахабуддін розпустив парламент, що дало можливість сформувати тимчасовий уряд.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies