Бангладеш просить Інтерпол допомогти арештувати експрем'єрку-утікачку Шейх Хасіну

Спеціальний трибунал у Бангладеш у вівторок попросив Інтерпол опублікували червоне повідомлення про арешт скинутої прем'єр-мініснрки Шейх Хасіни. Її обвиувачують у смертях сотень протестувальників під час намагання придушити масові заворушення у країні.
Про це пише Associated Press.
Хасіна втекла до Індії 5 серпня разом зі своїми близькими помічниками та колишніми міністрами.Перед тим вона правила у країні 15 років.
Її замінив лауреат Нобелівської премії миру Мухаммад Юнус, який спеціально повернувся до країни, щоб очолити тимчасовий уряд. Він відновив трибунал, який колись розглядав звинувачення у злочинах проти людства під час війни країни проти Пакистану за незалежність у 1971 році.
Уряд під керівництвом Юнуса пообіцяв судити Хасіну та заявив, що домагатиметься її екстрадиції з Індії.
Протести у Бангладеш
- Улітку країну сколихнули студентські протести проти системи квот, яка резервує понад половину посад на державній службі для певних груп, в тому числі для дітей ветеранів війни 1971 року проти Пакистану. За словами критиків, за цією системою проходять і діти проурядових груп.
- 19 липня протести загострилися, почалися сутички, у яких загинули люди. Країна опинилася без інтернету та зв'язку, оскільки уряд намагався силою зупинити протестувальників. Згодом навіть ввели комендантські годину.
- Після мітингів Верховний Суд знизив квоти, але демонстрації та заворушення не вщухли: бангладешці вимагали притягти до відповідальності винних за насильство.
- У організації протестів уряд звинуватив та заборонив ісламську партію Jamaat-e-Islami, її студентську організацію та інші суміжні організації, назвавши їх "войовничими та терористичними" організаціями.
- Пізніше ситуація у країні загострилася. За один день під час протестів загинули близько 100 людей. Мітингарі закликали прем'єр-міністра піти у відставку, а вона звинуватила їх у "саботажі" та відключила країні мобільний Інтернет.
- Прем'єр-міністр Бангладеш Шейх Хасіна пішла у відставку та вилетіла з країни, а головнокомандувач армії країни генерал Вакер-Уз-Заман, який обійняв посаду командувача армії лише 23 червня, оголосив про формування тимчасового уряду.
- Організатори студентських протестів заявили, що лауреат Нобелівської премії миру Мухаммед Юнус є їхнім кандидатом на посаду голови тимчасового уряду. 6 серпня Юнуса призначили головним радником тимчасового уряду Бангладеш.
- Президент Бангладеш Мохаммед Шахабуддін розпустив парламент, що дало можливість сформувати тимчасовий уряд.