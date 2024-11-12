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Пентагон: у США залишилося ще 7,1 млрд доларів на військову допомогу Україні

США продовжать швидко надавати допомогу Україні.

Пентагон: у США залишилося ще 7,1 млрд доларів на військову допомогу Україні
Генерал Пет Райдер на брифінгу в Пентагоні
Фото: defense.gov

Міністерство оборони США уточнило, яка сума залишилась на військову підтримку України, передає Суспільне.

"Наразі у нас є загалом 7,1 млрд доларів для Ініціативи сприяння безпеці України, що включає 4,3 мільярда для 2024-го фінансового року та 2,8 мільярда повернутих коштів, із яких 2,21 мільярда залишаються в США” - сказав речник Пентагону Патрік Райдер. 

Речник Пентагону наголосив, що США продовжать швидко надавати допомогу, використовуючи ці ресурси, щоб забезпечити Україну необхідними засобами для стримування та протистояння агресії РФ. 

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“Нещодавно було оголошено нові пакети допомоги, і в умовах нагальної ситуації на полі бою ми продовжимо докладати максимум зусиль для своєчасної підтримки України", — зазначив Патрік Райдер.

, що для допомоги Україні є близько 6 млрд доларів.

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