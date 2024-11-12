Пентагон: у США залишилося ще 7,1 млрд доларів на військову допомогу Україні

Міністерство оборони США уточнило, яка сума залишилась на військову підтримку України, передає Суспільне.

"Наразі у нас є загалом 7,1 млрд доларів для Ініціативи сприяння безпеці України, що включає 4,3 мільярда для 2024-го фінансового року та 2,8 мільярда повернутих коштів, із яких 2,21 мільярда залишаються в США” - сказав речник Пентагону Патрік Райдер.

Речник Пентагону наголосив, що США продовжать швидко надавати допомогу, використовуючи ці ресурси, щоб забезпечити Україну необхідними засобами для стримування та протистояння агресії РФ.

“Нещодавно було оголошено нові пакети допомоги, і в умовах нагальної ситуації на полі бою ми продовжимо докладати максимум зусиль для своєчасної підтримки України", — зазначив Патрік Райдер.

, що для допомоги Україні є близько 6 млрд доларів.