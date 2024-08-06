Нобелівський лауреат Мухаммед Юнус призначений головним радником тимчасового уряду Бангладеш

Лауреат Нобелівської премії миру Мухаммед Юнус був призначений головним радником тимчасового уряду Бангладеш.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.
“Юнус був призначений на посаду президентом Бангладеш Мохаммедом Шахабуддіном після того, як він провів зустрічі зі студентськими лідерами та начальниками трьох військових служб”, - йдеться у повідомленні.
Зараз Юнус перебуває в Парижі для проходження медичної процедури та незабаром повернеться до Дакки.
Наразі від нього не було коментарів щодо призначення. Коли тимчасовий уряд приступить до роботи, невідомо.
84-річний Юнус і його мікрокредитна організація Grameen Bank отримали Нобелівську премію миру 2006 року за роботу, спрямовану на те, щоб вирвати мільйони людей із бідності, надавши невеликі позики на суму менше 100 доларів для бідного населення Бангладеш.
Що відбувається у Бангладеш
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Країну сколихнули студентські протести проти системи квот, яка резервує понад половину посад на державній службі для певних груп, в тому числі для дітей ветеранів війни 1971 року проти Пакистану. За словами критиків, за цією системою проходять і діти проурядових груп.
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19 липня протести загострилися, почалися сутички, у яких загинули люди. Країна опинилася без інтернету та зв'язку, оскільки уряд намагався силою зупинити протестувальників. Згодом навіть ввели комендантські годину.
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Після мітингів Верховний Суд знизив квоти, але демонстрації та заворушення не вщухли: бангладешці вимагали притягти до відповідальності винних за насильство.
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У організації протестів уряд звинуватив та заборонив ісламську партію Jamaat-e-Islami, її студентську організацію та інші суміжні організації, назвавши їх "войовничими та терористичними" організаціями.
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Пізніше ситуація у країні загострилася. За один день під час протестів загинули близько 100 людей. Мітингарі закликали прем'єр-міністра піти у відставку, а вона звинуватила їх у "саботажі" та відключила країні мобільний Інтернет.
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Прем'єр-міністр Бангладеш Шейх Хасіна пішла у відставку та вилетіла з країни, а головнокомандувач армії країни генерал Вакер-Уз-Заман, який обійняв посаду командувача армії лише 23 червня, оголосив про формування тимчасового уряду.
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Організатори студентських протестів заявили, що лауреат Нобелівської премії миру Мухаммед Юнус є їхнім кандидатом на посаду голови тимчасового уряду.
- Президент Бангладеш Мохаммед Шахабуддін розпустив парламент, що дає можливість сформувати тимчасовий уряд.