Нобелівський лауреат Мухаммед Юнус призначений головним радником тимчасового уряду Бангладеш

Лауреат Нобелівської премії миру Мухаммед Юнус був призначений головним радником тимчасового уряду Бангладеш.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.

“Юнус був призначений на посаду президентом Бангладеш Мохаммедом Шахабуддіном після того, як він провів зустрічі зі студентськими лідерами та начальниками трьох військових служб”, - йдеться у повідомленні.

Зараз Юнус перебуває в Парижі для проходження медичної процедури та незабаром повернеться до Дакки.

Наразі від нього не було коментарів щодо призначення. Коли тимчасовий уряд приступить до роботи, невідомо.

84-річний Юнус і його мікрокредитна організація Grameen Bank отримали Нобелівську премію миру 2006 року за роботу, спрямовану на те, щоб вирвати мільйони людей із бідності, надавши невеликі позики на суму менше 100 доларів для бідного населення Бангладеш.

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