Республіканка Пеллегріно з Арізони стала першим "фальшивим виборником", яка визнала участь у схемі Трампа

Це друга перемога прокурорів штату цього тижня в їхній масштабній справі проти багатьох союзників колишнього президента.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп під час з'їзду Республіканської партії у місті Мілуокі 15 липня, 2024 р

Республіканка з Арізони, яка неправдиво заявила, що є законним президентським виборником на користь колишнього президента і кандидата в американські лідери Дональда Трампа, визнала себе винною у причетності до схеми, пише Politico.

Лоррейн Пеллегріно, одна з 11 республіканців зі штату Арізона, які того року фальшиво видавали себе за виборників Трампа, визнала провину у поданні “фальшивого сертифіката коледжу вибірників (колегії виборників)”.

Звинувачення штату було одним із кількох, які вона отримали за підозрою у приєднанні до змови з метою фальшування результатів виборів в Арізоні у 2020 році.

У квітні генеральний прокурор Арізони Кріс Мейс висунув звинувачення 11 фальшивим виборникам, а також кільком провідним союзникам Трампа, але не йому самому. Велике журі штату визнало його учасником змови без обвинувачення. Республіканцю також висунули обвинувачення на федеральному рівні та в Джорджії у злочинах, пов’язаних із його фальшивою схемою виборів та іншими спробами скасувати перемогу президента Джо Байдена.

Угода про визнання провини Пеллегріно стала другою перемогою демократа Мейса у справі в Арізоні. Ще одна з 18 обвинувачених, колишня адвокатка кампанії Трампа Дженна Елліс, почала співпрацювати з прокуратурою в обмін на угоду про зняття висунутих їй звинувачень. Елліс так само співпрацювала з прокуратурою минулого року у справі у штаті Джорджія.

Пеллегріно є першою учасницею виборчої схеми, яка прийняла кримінальну відповідальність за підписання фальшивих документів, хоча в кількох штатах висунули десятки аналогічних обвинувачень. Документи в реєстрі справ Арізони свідчать про те, що інші звинувачення, з якими вона зіткнулася, зокрема змову та підробку документів, зняли у межах угоди. Угода передбачає три роки випробувального терміну без ув'язнення.

Схеми Трампа

Після його поразки на виборах у 2020 році адвокати Трампа розробили план щодо скликання власних груп президентських виборників у деяких штатах, де Байден був визнаним переможцем. Спочатку юристи заявили, що “так звані умовні виборники передбачалися як проміжні кандидати на випадок”, якщо Трамп переможе у якомусь зі своїх позовів про відміну результатів виборів.

Союзники Трампа, такі як Руді Джуліані, також почали покладатися на республіканські законодавчі збори штатів, щоб сертифікувати виборників Трампа для початку судових процесів. Оскільки ці зусилля зазнали невдачі, Трамп зрештою розробив ще більш відчайдушний план: використати фальшиві списки виборників для розпалювання заворушень у Капітолії 6 січня 2021 року ‒ у день, коли Конгрес та тодішній віцепрезидент Майк Пенс мали підтвердити результати виборів.

Пенс відмовився приєднатися до цього плану, викликавши гнів Трампа і, зрештою, гнів протрампівського натовпу, який увірвався в Капітолій і зірвав підрахунок голосів виборців на кілька годин того дня, загрожуючи передачі влади.