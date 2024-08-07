У Польщі згорів ангар із літаками: знищено техніки на понад $250 тисяч

Всередині було три літаки, три планери і мотоплан.

У ніч із вівторка на середу в польському муніципальному аеропорту Свебодзіце (Нижньосілезьке воєводство) згорів один із ангарів. Всередині було три літаки, три планери і мотоплан. Збитки оцінюють у понад мільйон злотих (понад 250 тисяч доларів).

Про це пише RMF24 та Авіаційне товариство в Свебодзіце.

Пожежа сталася приблизно о 03.00. В муніципальному аеропорту повністю згорів один із двох ангарів. Як повідомив президент аеропорту Свебодзіце Лукаш Яворський, наразі причини пожежі невідомі.

Наразі на місці працюють спеціалісти, які встановлюють причини події.

Фото: Авіаційне товариство у Свебодзіцах Знищений ангар

Авіаційну техніку використовували для туристичних польотів та тренувань.

Незабаром у місті повинне відбутися авіаційне свято і організатори запевнили, що пожежа ніяк не вплине на його проведення.

Також незабаром розпочнуть збір коштів для реконструкції зруйнованого ангару