У Польщі згорів ангар із літаками: знищено техніки на понад $250 тисяч

У ніч із вівторка на середу в польському муніципальному аеропорту Свебодзіце (Нижньосілезьке воєводство) згорів один із ангарів. Всередині було три літаки, три планери і мотоплан. Збитки оцінюють у понад мільйон злотих (понад 250 тисяч доларів).
Про це пише RMF24 та Авіаційне товариство в Свебодзіце.
Пожежа сталася приблизно о 03.00. В муніципальному аеропорту повністю згорів один із двох ангарів. Як повідомив президент аеропорту Свебодзіце Лукаш Яворський, наразі причини пожежі невідомі.
Наразі на місці працюють спеціалісти, які встановлюють причини події.
Авіаційну техніку використовували для туристичних польотів та тренувань.
Незабаром у місті повинне відбутися авіаційне свято і організатори запевнили, що пожежа ніяк не вплине на його проведення.
Також незабаром розпочнуть збір коштів для реконструкції зруйнованого ангару