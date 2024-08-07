У Британії сьогодні очікують щонайменше 30 протестів, мобілізували 6 тисяч поліцейських

У Сполученому Королівстві поліція готується до нових можливих заворушень у всій Англії, які спалахнули після того, як 29 липня у місті Саутпорт вбили трьох дівчаток у танцювальному клубі, пише BBC.

Нападником виявився 17-річний хлопець, в Інернеті поширилася дезінформація, що підозрюваний був шукачем притулку.

Відомо, що на сьогодні може бути заплановано щонайменше 30 протестів. Мобілізовано близько 6000 офіцерів поліції.

Прем’єр-міністр Кір Стармер, який минулої ночі він головував на черговій екстреній урядовій зустрічі Cobra, пообіцяв громадам, що вони будуть у безпеці.

Заворушення тривають до нині і супроводжуються нападами на правоохоронців. Протести вийшли за межі Саутпорта. Ультраправі протестували й в Лондоні, де також відбулися сутички з поліцією.

Станом на сьогодні відомо, що було здійснено понад 400 арештів. Близько 100 особам висунули звинувачення у причетності до заворушень. Зараз ці справи починають розглядати суди.

Через посилення тиску на систему кримінального правосуддя у в’язницях доступні 500 додаткових місць.

Поліція встановлює кількість постраждалих. Минулої ночі поліція Південного Йоркшира повідомила, що загалом 51 людина отримала поранення біля готелю Holiday Inn Express у Ротерхемі. У графстві Мерсісайд раніше повідомляли про 53 поранених під час заворушень у Саутпорті минулого вівторка.

Кір Стармер дорікнув офісам соціальних мереж за те, що вони не перешкоджали поширенню дезінформації про напад. Він вважає, що до насильства закликали онлайн.