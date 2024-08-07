Німеччина отримає нові ракети Patriot на майже пів мільярда доларів

Ракети допоможуть придбати Данія, Нідерланди та Норвегія на заміну тих, що Німеччина подарувала Україні.

Компанія RTX отримала контракт на суму 478 мільйонів доларів від Агентства НАТО з підтримки та закупівель (NSPA) на постачання додаткових ракет Patriot GEM-T до Німеччини.

Як пише пресслужба компанії, завдяки цьому контракту Німеччина поповнить запаси ракет Patriot GEM-Т, які раніше подарувала Україні.

На знак підтримки України Данія, Нідерланди та Норвегія погодилися взяти участь у фінансуванні цієї закупівлі.

GEM-T, перехоплювач ракет Patriot Advanced Capability 2 (PAC-2), удосконалений для ураження тактичних балістичних ракет, є головним засобом ураження перевіреної в боях системи протиповітряної і протиракетної оборони Patriot.

Patriot є на озброєнні у восьми європейських держав та України як захист від крилатих, балістичних ракет, а також ворожих безпілотників і авіації. Система є основою протиповітряної оборони 19 країн і продовжує демонструвати свою ефективність проти найсучасніших і складних загроз.