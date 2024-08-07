У США затримали пакистанця, якого підозрюють у підготовці убивств політиків

У США затримали 46-річного пакистанця Асіфа Мерчанта, якого підозрюють у зв’язках з Іраном та звинувачують у підготовці убивств американських політиків, включно із Дональдом Трампом.

Про це пише міністерство ютиції США та АР.

За даними слідства, чоловік організував змову з метою вбивства невідомого політика чи посадовців уряду США на американській території.

Мерчант, провівши деякий час в Ірані, у квітні вирушив до США з Пакистану і зв'язався з людиною, яка, на його думку, могла допомогти йому в змові.

Як пише АР, експрезидент Дональд Трамп імовірно був однією з тих осіб, яких Мерчант розглядав як можливу ціль.

Асіф Мерчант приїхав до Нью-Йорка в червні, щоб зустрітися із людьми, яких, як він вважав, завербував для здійснення вбивств. Він навіть заплатив аванс у розмірі 5000 доларів двом потенційним убивцям, які насправді були співробітниками правоохоронних органів під прикриттям.

Його заарештували в липні, коли він готувався залишити Сполучені Штати. Перед цим він повідомив двом імовірним "кілерам", що розкриє імена жертв у серпні чи вересні.

Суд відправив Мерчанта під варту без права внесення застави, заявивши, що він становить "серйозну" загрозу для США і може втекти.

У МЗС Пакистану повідомили, що контактують з офіційними особами США щодо цієї справи і чекають на подальші подробиці.

У МЗС Пакистану повідомили, що контактують з офіційними особами США щодо цієї справи і чекають на подальші подробиці. Місія Ірану при ООН заявила, що "не отримувала жодних повідомлень щодо цього питання від уряду США".

Справою займається ФБР.

Нещодавно у CNN писали про те, що Іран готував замах на Трампа, але стрілянина у Пенсильванії з цим не пов'язана.