Спікер Джонсон звинуватив демократів в антисемітизмі через вибір віцепрезидента

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що Камала Гарріс вирішила не пропонувати губернатору Пенсильванії Джошу Шапіро посаду віцепрезидента через його єврейське походження.

Як пише The Hill, республіканець звинуватив демократів у тому, що в їхній партії існує "пропалестинське і навіть про-ХАМАСівське крило". На думку Джонсона, Шапіро був би значно сильнішимим кандидатом у віцепрезиденти для опонентів, ніж Тім Волз. Проте політик, який дотримується кашруту і виховувався у школі на принципах юдаїзму, програв боротьбу - на думку Джонсона, через втручання лівих радикалів серед демократів.

Що ж до Волза, то спікер оцінив його номінацію як хороші новини для Республіканської партії, сказавши, що тепер виграти вибори "буде ще простіше". Вибір Гарріс, як стверджує Джонсон, "доводить, що вона має екстремістські ліві позиції, які не збігаються з баченням американського народу".