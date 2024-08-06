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"Європейська правда": посол України у США Оксана Маркарова назвала Тіма Волза другом України

Активна підтримка губернатора Волза допомагає Україні проводити адвокаційну кампанію в Міннесоті.

"Європейська правда": посол України у США Оксана Маркарова назвала Тіма Волза другом України
Оксана Маркарова
Фото: unn.ua

Пані посол України у США Оксана Маркарова прокоментувала "Європейській правді" обрання губернатора штату Міннесота Тіма Волза кандидатом у віцепрезиденти від Демократичної партії.

Оксана Маркарова зазначила, що серед американських губернаторів, які активно підтримують Україну, "губернатор Волз – безумовно один з лідерів такої підтримки і надійний друг нашої країни".

Крім того, додала Маркарова, Міннесота – один з тих штатів, де активна підтримка губернатора допомагає Україні проводити адвокаційну кампанію.

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"Коли у грудні я перебувала з візитом в Міннесоті в межах нашого Whistlestop Tour for Ukraine з фондом Маршала та Говардом Баффетом, ми з губернатором зустрічалися з Фермерським бюро і фактично разом із ним переконували присутніх у тому, наскільки важливим для національних інтересів США є перемога України", – розповіла пані посол.

Також Тім Волз став одним із перших губернаторів, які в 2022 розпорядились припинити всі контракти державних компаній із Росією.

А 22 лютого 2024 Волз та начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус підписали меморандум про співпрацю між Міннесотою та Чернігівщиною.

  • Віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка балотується на пост лідера Штатів, ухвалила рішення щодо кандидатури свого віцепрезидента у разі перемоги на виборах. Вибором Гарріс став губернатор Міннесоти Тім Волз.

  • Волз у соцмережі Х заявив, що приймає запрошення віцепрезидентки США і приєднується до її команди.

  • Президент США Джо Байден назвав чудовим рішення Камали Гарріс обрати на посаду свого напарника губернатора Тіма Волза.
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