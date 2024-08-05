Ще одна країна підписала комюніке першого Саміту миру

Президент Володимир Зеленський повідомив у мережі "Х" про приєднання країни Ботсвана до комюніке Саміту миру у Швейцарії. Глава України привітав підтримку країни у прагненні до стабільності та безпеки у світі.

"Високо цінуємо наші дружні відносини й вагомий внесок Ботсвани у справу підтримання глобальної безпеки та стабільності", — зауважив український президент.

Вітаю підписання Спільного комюніке Саміту миру Республікою Ботсвана.



Високо цінуємо наші дружні відносини й вагомий внесок Ботсвани у справу підтримання глобальної безпеки та стабільності.



Своїми діями Ботсвана демонструє чітку відданість міжнародному праву, цілям і принципам… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 5, 2024

Президент подякував за підтримку Ботсвани щодо територіальної цілісності та суверенітету України. Адже "захист спільних принципів в одній країні означає їх захист по всьому світу".

Агенція Bloomberg з посиланням на свої джерела в українській та американській політиці стверджує, що Київ хоче провести другий Глобальний саміт миру до виборів президента Сполучених Штатів, які відбудуться 5 листопада.

Глобальний саміт миру об'єднав 101 країну та організацію. Учасники зосереджувалися на трьох пунктах формули миру: ядерній безпеці, продовольчій безпеці, звільненню всіх полонених та депортованих, зокрема дітей.