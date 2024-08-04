Порошенко: ВР має перервати відпустку і ухвалити закон про заборону РПЦ в Україні

А також проголосувати за інші ініціативи, які зміцнять позиції , що зміцнять позиції України.

Верховна Рада має перервати відпусту і ухвалити закон про заборону рпц в Україні, а також низку інших нагальних законів. Таку думку під час брифінгу озвучив лідер «Європейської Солідарності», експрезидент Петро Порошенко.

«Перше з чого ми мали б почати, як і було домовлено – це закон про заборону РПЦ в Україні», – підкреслив Порошенко.

«Треба дати можливість тим вірним і священникам УПЦ МП або приєднатися до Православної церкви України, або повертатися і називатися так як вимагає закон, поданий за моєю ініціативою. Якщо центр управління вашою церквою знаходиться в Москві, якщо ваші патрони від Деркача до Новінського перебувають у тісній координації з росіянами», – наголосив він.

Деркач, зазначив Порошенко, навіть зараз висувається сенатором від Астрахані, а провокативні звинувачення, які були адресовані на адресу президента Байдена і президента Порошенка, розповсюджувалися саме фсб через Деркача, Дубінського та інших.

«Верховна Рада, незважаючи на перерву, яка була оголошена, має перервати відпустку, зібратися, проголосувати церкву, проголосувати зміни до фортифікацій, проголосувати закон про мотивацію військовослужбовців. Проголосувати ті законодавчі ініціативи, які зміцнять позиції України», – наголосив Порошенко.