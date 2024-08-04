Кулеба вирушає у своє четверте турне до країн Африки

З 4 по 8 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить візити до африканських країн Малаві, Замбії та в Маврикію.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"4-8 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить візити до Малаві, Замбії та Маврикію. Четверте Африканське турне глави МЗС має на меті продовжити розбудову відносин з країнами Африки", — ідеться у повідомленні.

Всі три країни — Малаві, Замбію та Маврикій — міністр закордонних справ України відвідає вперше в історії.

Зазначається, що у Лілонгве, Лусаці та Порт-Луї Кулеба проведе переговори з керівництвом держав, міністрами закордонних справ, діловими та культурними колами.

“У центрі всіх зустрічей буде розвиток двосторонніх відносин на основі взаємної поваги та інтересів. Серед ключових тем буде участь африканських держав у глобальних зусиллях з відновлення справедливого миру для України та світу”, — додали в МЗС.

Особливим акцентом переговорів у Малаві стане роль України в забезпеченні продовольчої безпеки: обмін досвідом і технологіями у сфері сільського господарства, гуманітарна програма Grain From Ukraine.

У Замбії міністр обговорить розвиток двосторонніх відносин, політичного діалогу та співпраці в рамках міжнародних організацій.

У Маврикії, який є однією з найуспішніших економік Африки, особливою темою зустрічей стане залучення інвестицій та участь маврикійських бізнесів у відбудові та відновленні України.