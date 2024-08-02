Кабмін припинив угоди про співробітництво в галузі урядового звʼязку із Білоруссю та РФ

Кабінет міністрів України припинив Угоди про співробітництво в галузі урядового звʼязку із Білоруссю та Росією.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Припинено дію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі урядового звʼязку, вчиненої 06.02.1998 у Мінську", – написав він у телеграмі.
Також припинили дію Протоколу №1 до Угоди, який прийняли 01.11.2000 у Мінську, і Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про внесення змін до Угоди, підписаної в Мінську 06.02.1998.
Також припинено дію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі урядового звʼязку, підписаної в Москві 27.02.1998.
Згідно із угодами, країни обмінювалися конфіденційною інформацією через шифрований звязок між абонентами урядового зв'язку України та Республіки Білорусь, та України і РФ.
Угоди укладалися на десять років із автоматичним продовженням на наступні десятирічні періоди.
Кожна із сторін могла заявити про припинення дії Угоди, письмово повідомивши про це іншу сторону. У такому разі дія Угоди припиняється після закінчення шести місяців від дня отримання повідомлення.