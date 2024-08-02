Кабмін припинив угоди про співробітництво в галузі урядового звʼязку із Білоруссю та РФ

Угоди підписали ще в 1998 році.

Кабінет міністрів України припинив Угоди про співробітництво в галузі урядового звʼязку із Білоруссю та Росією.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Припинено дію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі урядового звʼязку, вчиненої 06.02.1998 у Мінську", – написав він у телеграмі.

Також припинили дію Протоколу №1 до Угоди, який прийняли 01.11.2000 у Мінську, і Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про внесення змін до Угоди, підписаної в Мінську 06.02.1998.

Також припинено дію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі урядового звʼязку, підписаної в Москві 27.02.1998.

Згідно із угодами, країни обмінювалися конфіденційною інформацією через шифрований звязок між абонентами урядового зв'язку України та Республіки Білорусь, та України і РФ.

Угоди укладалися на десять років із автоматичним продовженням на наступні десятирічні періоди.

Кожна із сторін могла заявити про припинення дії Угоди, письмово повідомивши про це іншу сторону. У такому разі дія Угоди припиняється після закінчення шести місяців від дня отримання повідомлення.