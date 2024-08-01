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Молдова висилає з країни співробітника посольства РФ через можливе шпигунство

Співробітника російського посольства оголосили персоною “нон грата” у зв’язку з діяльністю, несумісної з дипломатичним статусом.

Молдова висилає з країни співробітника посольства РФ через можливе шпигунство
Фото: з відкритих джерел

Посол РФ Олег Васнєцов був викликаний сьогодні в Міністерство закордонних справ Молдови через підозру співробітника російського посольства у шпигунстві. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Молдови. 

Неназваного співробітника посольства оголошено персоною «нон грата». Рішення влади Молдови було прийнято в результаті проведених заходів, в результаті яких було отримано інформацію та докази, що свідчать про здійснення на території Республіки Молдова (російським дипломатом) діяльності, несумісної з дипломатичним статусом.

Зазначається, що у зв'язку з цим співробітник російського посольства збирається залишити Республіку Молдова.

Нагадаємо, напередодні після обшуків у парламенті Молдови прокуратура повідомила про двох затриманих. Вони передавали дані співробітникові російського посольства.

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