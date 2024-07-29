Україна і Греція завершують роботу над двосторонньою безпековою угодою

Переговори зі ще чотирма державами тривають.

LB.ua в Google News

Переговори України і Греції про підписання безпекової угоди

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів черговий раунд переговорів із Грецією щодо підписання двосторонньої безпекової угоди.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Представники обох держав продовжили роботу над проєктом документа й узгодили графік подальших переговорів для фіналізації угоди, щоби лідери могли підписати її найближчим часом.