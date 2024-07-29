Україна і Греція завершують роботу над двосторонньою безпековою угодою

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів черговий раунд переговорів із Грецією щодо підписання двосторонньої безпекової угоди.
Про це йдеться на сайті глави держави.
Представники обох держав продовжили роботу над проєктом документа й узгодили графік подальших переговорів для фіналізації угоди, щоби лідери могли підписати її найближчим часом.
- За даними ОПУ, Україна вже уклала 25 двосторонніх безпекових угод на виконання Спільної декларації G7, ухваленої торік у Вільнюсі.
- Зараз тривають переговори ще з чотирма державами для підписання документа.