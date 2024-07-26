Боррель попросив Китай використати свій вплив на Росію, щоб припинити війну

Боррель зазначив, що експорт Китаєм великої кількості товарів і предметів подвійного призначення є підтримкою Росії.

Сьогодні, 26 липня, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель зустрівся з міністром закордонних справ Китаю Ван І на полях регіонального форуму АСЕАН у Лаосі.

Про це повідомила пресслужба Європейської служби зовнішніх справ.

Співрозмовники обговорили відносини між ЄС і Китаєм, зокрема, підтримку Китаєм загарбницької війни Росії проти України, яка негативно впливає на відносини між ЄС і Китаєм.

Боррель висловив стурбованість тим, що експорт Китаєм великої кількості товарів і предметів подвійного призначення є підтримкою Росії в нарощуванні військової техніки.

Голова дипломатії ЄС попросив Китай використати свій вплив на Росію, щоб сприяти припиненню війни. Також він попросив Китай підтримати мирний процес в Україні, і зазначив, що спільна заява з Бразилією від травня 2024 року не йде в цьому напрямку.