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Боррель попросив Китай використати свій вплив на Росію, щоб припинити війну

Боррель зазначив, що експорт Китаєм великої кількості товарів і предметів подвійного призначення є підтримкою Росії.

Боррель попросив Китай використати свій вплив на Росію, щоб припинити війну
Міністр закордонних справ Китаю Ван І
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 26 липня, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель зустрівся з міністром закордонних справ Китаю Ван І на полях регіонального форуму АСЕАН у Лаосі.

Про це повідомила пресслужба Європейської служби зовнішніх справ.

Співрозмовники обговорили відносини між ЄС і Китаєм, зокрема, підтримку Китаєм загарбницької війни Росії проти України, яка негативно впливає на відносини між ЄС і Китаєм.

Боррель висловив стурбованість тим, що експорт Китаєм великої кількості товарів і предметів подвійного призначення є підтримкою Росії в нарощуванні військової техніки.

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Голова дипломатії ЄС попросив Китай використати свій вплив на Росію, щоб сприяти припиненню війни. Також він попросив Китай підтримати мирний процес в Україні, і зазначив, що спільна заява з Бразилією від травня 2024 року не йде в цьому напрямку.

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