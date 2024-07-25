Українська делегація в ООН заявила, що не братиме участь у засіданнях Радбезу під головуванням Росії

Українська делегація в ООН заявила, що не братиме участі в засіданнях Ради безпеки Організації під головуванням Росії.
Про це йдеться на сайті представництва.
Як виняток може бути потреба донести до Радбезу термінову інформацію, як це було у випадку з російським обстрілом дитячої лікарні "Охматдит".
Так українська сторона відреагувала на ініціативу РФ скликати засідання Радбезу 25 липня на тему "Загрози міжнародному миру і безпеці".
Українська делегація вважає, що держава-агресор робить це для пропаганди та маніпуляції.
"Делегація України в ООН засуджує чергову спробу Росії використати майданчик Ради для виправдання своєї агресивної війни проти України та заперечення відповідальності за воєнні злочини та проти людяності, які російські війська чинять в Україні", - йдеться у заяві.
Делегація зазначила, що це буде 16 засідання Радбезу, починаючи з вересня 2022 року, яке Росія скликає для вирішення надуманої проблеми "постачання зброї в Україну".
"Найабсурднішою частиною російської пропаганди, що розповсюджується російською делегацією та її маріонетковими "інформаторами" на таких засіданнях, є регулярне звинувачення жертви агресії у використанні зброї, зокрема поставленої союзниками України, для свого захисту відповідно до статті 51 Статуту ООН", - підкреслили у представництві.
- Росія з 1 липня взяла на себе головування в Радбезі ООН.
- Попереднє головування в Раді безпеки ООН - у квітні 2023 року - РФ використала для розвитку кількох наративів щодо бажаного впливу в міжнародній системі, зазначили в ISW.