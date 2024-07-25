Українська делегація в ООН заявила, що не братиме участь у засіданнях Радбезу під головуванням Росії

Як виняток може бути потреба донести до Радбезу термінову інформацію, як-от, наприклад, це було з російським обстрілом дитячої лікарні "Охматдит".

Українська делегація в ООН заявила, що не братиме участі в засіданнях Ради безпеки Організації під головуванням Росії.

Про це йдеться на сайті представництва.

Як виняток може бути потреба донести до Радбезу термінову інформацію, як це було у випадку з російським обстрілом дитячої лікарні "Охматдит".

Так українська сторона відреагувала на ініціативу РФ скликати засідання Радбезу 25 липня на тему "Загрози міжнародному миру і безпеці".

Українська делегація вважає, що держава-агресор робить це для пропаганди та маніпуляції.

"Делегація України в ООН засуджує чергову спробу Росії використати майданчик Ради для виправдання своєї агресивної війни проти України та заперечення відповідальності за воєнні злочини та проти людяності, які російські війська чинять в Україні", - йдеться у заяві.

Делегація зазначила, що це буде 16 засідання Радбезу, починаючи з вересня 2022 року, яке Росія скликає для вирішення надуманої проблеми "постачання зброї в Україну".

"Найабсурднішою частиною російської пропаганди, що розповсюджується російською делегацією та її маріонетковими "інформаторами" на таких засіданнях, є регулярне звинувачення жертви агресії у використанні зброї, зокрема поставленої союзниками України, для свого захисту відповідно до статті 51 Статуту ООН", - підкреслили у представництві.