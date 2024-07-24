Стефанчук: "Рада не пішла на канікули, а працює в режимі єдиного засідання"

Спікер парламенту нагадав, що з початку воєнного стану "канікули" в парламенті не передбачені.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що заяви про те, що парламент пішов на канікули не відповідають дійсності.

Про це він написав у фейсбуці.

Він нагадав, що з 24 лютого 2022 Рада працює "у режимі єдиного засідання".

"І за цей час жоден народний депутат не отримав щорічної оплачуваної відпустки, оскільки під час воєнного стану Верховна Рада не може мати «канікули», щорічні відпустки чи інші технічні перерви у своїй роботі. Водночас робота у сесійній залі не є єдиним видом діяльності народних депутатів України. Кожен із них працює у комітетах (де готуються закони для голосування у залі), у тимчасових спеціальних, тимчасових слідчих комісіях, здійснюють інші заходи парламентського контролю, займаються міжпарламентською діяльністю тощо", - написав Стефанчук.

Він також заявив, що з огляду на те, що вчора було ухвалено рішення сконцентруватися на доопрацюванні окремих положень Закону №8371 (щодо заборони УПЦ МП, - ред.) "парламентарі будуть займатись іншими видами діяльності, зокрема, і тісно пов’язаними з підготовкою цього законопроєкту".

"Тому ще раз — на жодні «канікули» з моменту повномасштабного вторгнення Верховна Рада України не ходила та не піде, до моменту нашої Перемоги!", - додав Стефанчук.

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