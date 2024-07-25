Окупанти уперше застосували ФАБ-1500 по Куп’янськ-Вузловому на Харківщині

Зранку 25 липня окупаційні війська РФ уперше застосували ФАБ-1500 по Куп’янськ-Вузловому на Харківщині.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Внаслідок авіаудару поранений 52-річний чоловік.

"Це — надзвичайно потужна бомба, яка здатна спричиняти серйозні руйнування. Бомби ФАБ-1500 значно більші, ніж ФАБ-250 чи ФАБ-500 і мають більший радіус ураження", - зазначив Синєгубов.

Очільник Харківщини додав, що дальність запуску такої бомби становить 50-60 км, запускає її літак Су-34, як й інші керовані авіабомби. "Не виключаємо, що такими бомбами ворог завдаватиме ударів і по Харкову", - додав керівник ОВА.