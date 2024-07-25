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Окупанти уперше застосували ФАБ-1500 по Куп’янськ-Вузловому на Харківщині

Такі бомби мають більший радіус ураження.

Окупанти уперше застосували ФАБ-1500 по Куп’янськ-Вузловому на Харківщині
ФАБ-1500 на Донеччині

Зранку 25 липня окупаційні війська РФ уперше застосували ФАБ-1500 по Куп’янськ-Вузловому на Харківщині.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

 Внаслідок авіаудару поранений 52-річний чоловік.

"Це — надзвичайно потужна бомба, яка здатна спричиняти серйозні руйнування. Бомби ФАБ-1500 значно більші, ніж ФАБ-250 чи ФАБ-500 і мають більший радіус ураження", - зазначив Синєгубов.

Очільник Харківщини додав, що дальність запуску такої бомби становить 50-60 км, запускає її літак Су-34, як й інші керовані авіабомби. "Не виключаємо, що такими бомбами ворог завдаватиме ударів і по Харкову", - додав керівник ОВА.

  • Російська окупаційна армія вперше використала для удару по Харківщині бомби ФАБ-1500 зі спеціальним модулем у травні цього року.
  • Востаннє ФАБ-1500-М54 росіяни скинули на багатоповерхову будівлю в місті Красногорівка неподалік Донецька.
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