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На Одещині затримали 15 чоловіків, які намагалися незаконно виїхати до Молдови на мікроавтобусі

Кожен із них заплатив "перевізнику" від 4 000 до 10 000 доларів

На Одещині затримали 15 чоловіків, які намагалися незаконно виїхати до Молдови на мікроавтобусі
Кордон із Молдовою (архівне фото)
Фото: ДПСУ

В Одеській області прикордонники затримали групу з 15 чоловіків, які на мікроавтобусі намагалися незаконно перетнути кордон з Молдовою. 

Про це повідомила Держприкордонслужба.

Кожен із 15 чоловіків сплатив від 4 000 до 10 000 доларів за послуги 22-річного "перевізника".

"Утім, обіцянку вивезти їх до Молдови недотримав, адже дорогою їх зустріли прикордонники. На «туристів» складено адмінпротоколи, а от щодо водія порушене кримінальне провадження, справу скеровано до суду", - зазначили в ДПСУ.

З початку повномасштабного вторгнення Росії до Молдови нелегально втекли більше 20 тисяч українських чоловіків. Більше половини з них отримали статус тимчасового захисту.

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