Кожен із них заплатив "перевізнику" від 4 000 до 10 000 доларів

В Одеській області прикордонники затримали групу з 15 чоловіків, які на мікроавтобусі намагалися незаконно перетнути кордон з Молдовою.

Про це повідомила Держприкордонслужба.

Кожен із 15 чоловіків сплатив від 4 000 до 10 000 доларів за послуги 22-річного "перевізника".

"Утім, обіцянку вивезти їх до Молдови недотримав, адже дорогою їх зустріли прикордонники. На «туристів» складено адмінпротоколи, а от щодо водія порушене кримінальне провадження, справу скеровано до суду", - зазначили в ДПСУ.

З початку повномасштабного вторгнення Росії до Молдови нелегально втекли більше 20 тисяч українських чоловіків. Більше половини з них отримали статус тимчасового захисту.