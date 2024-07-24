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У Румунії під час російської атаки піднімали F-16. Є дані про падіння "можливих предметів"

Населення одного з повітів попереджали про загрозу. 

У Румунії під час російської атаки піднімали F-16. Є дані про падіння "можливих предметів"
Румунські F16 Falcon під час церемонії відкриття Європейського навчального центру F-16 на авіабазі в Борчі, Румунія, 13 листопад
Фото: EPA/UPG

Румунія перевіряє інформацію про падіння "можливих предметів" на своїй території під час російської атаки на Ізмаїльський район Одеської області. 

Міністерство оборони Румунії повідомило, що вночі, о 2:19 за місцевим часом, підняли в небо два F-16. Винищувачі моніторили ситуацію в повітрі. 

"Два винищувачі повернулися на базу приблизно о 4:20", – йдеться у повідомленні. 

Під час атаки населення повіту Тулча оповістили про небезпеку. 

"Міністерство національної оборони розпорядилося про проведення розслідування поблизу Плауру для пошуку можливих предметів, які впали на національну територію, пошуки триватимуть протягом дня", – додали в румунському міністерстві оборони. 

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