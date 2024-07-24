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Трамп поскаржився на Гарріс через привласнення коштів кампанії Байдена

У штабі республіканця вважають, що кандидатка не має права використовувати гроші, зібрані чинним президентом.

Трамп поскаржився на Гарріс через привласнення коштів кампанії Байдена
Дональд Трамп і Камала Гарріс
Фото: Колаж Financial Times

Юридична команда Дональда Трампа звернулася зі скаргою до Федеральної виборчої комісії США через те, що Камала Гарріс додала зібрані штабом Джо Байдена 96 мільйонів доларів до фонду своєї кампанії.

Як пише Bloomberg, адвокати республіканця переконані, що віцепрезидентка не має права розпоряджатися коштами, що були зібрані чинним главою Білого дому для своєї участі у виборчих перегонах. Вони називають це "нахабним привласненням, яке є найбільшим в історії порушенням Акту щодо виборчих кампаній". 

Специфіка справи полягає у її новизні: раніше комісії не доводилося мати справу із "передачею" кандидатури від основного претендента на номінацію до його партнера. Проте експерти у сфері фінансування виборів переконані, що претензії Трампа марні: найімовірніше, у діях Гарріс не було порушень.  

Штаб віцепрезидентки порадив республіканцям "не заздрити, що демократи так потужно заряджені перемогти Трампа і його MAGA-союзників (Make America Great Again, гасло кампанії - LB.ua) і не витрачати час на необґрунтовані позови, поки ми збираємо волонтерів, розмовляємо з людьми та виграємо ці вибори". 

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