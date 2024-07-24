Трамп поскаржився на Гарріс через привласнення коштів кампанії Байдена

Юридична команда Дональда Трампа звернулася зі скаргою до Федеральної виборчої комісії США через те, що Камала Гарріс додала зібрані штабом Джо Байдена 96 мільйонів доларів до фонду своєї кампанії.

Як пише Bloomberg, адвокати республіканця переконані, що віцепрезидентка не має права розпоряджатися коштами, що були зібрані чинним главою Білого дому для своєї участі у виборчих перегонах. Вони називають це "нахабним привласненням, яке є найбільшим в історії порушенням Акту щодо виборчих кампаній".

Специфіка справи полягає у її новизні: раніше комісії не доводилося мати справу із "передачею" кандидатури від основного претендента на номінацію до його партнера. Проте експерти у сфері фінансування виборів переконані, що претензії Трампа марні: найімовірніше, у діях Гарріс не було порушень.

Штаб віцепрезидентки порадив республіканцям "не заздрити, що демократи так потужно заряджені перемогти Трампа і його MAGA-союзників (Make America Great Again, гасло кампанії - LB.ua) і не витрачати час на необґрунтовані позови, поки ми збираємо волонтерів, розмовляємо з людьми та виграємо ці вибори".