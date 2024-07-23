Axios: США, Ізраїль та ОАЕ провели таємну нараду щодо ситуації в Газі після війни

Минулого четверга в Абу-Дабі США, Ізраїль і Об’єднані Арабські Емірати провели зустріч, щоб обговорити плани щодо Гази після закінчення війни.

Про це повідомляє Axios з посиланням на двох ізраїльських чиновників.

Зі сторони США були присутні головний радник президента Байдена з Близького Сходу Бретт Макгерк і радник Державного департаменту Том Салліван.

З ізраїльської сторони був присутній міністр зі стратегічних питань Рон Дермер, близька довірена особа Нетаньяху.

Зустріч приймав міністр закордонних справ Еміратів Абдулла бін Заїд.

На зустрічі обговорили кілька ключових умов:

Міжнародні сили мали б увійти в Газу на офіційне запрошення палестинської влади.

Палестинська адміністрація повинна буде провести значні реформи, її має очолити новий прем’єр-міністр.

Уряд Ізраїлю мав би дозволити палестинській владі взяти участь в управлінні Газою та погодитися на політичний процес, заснований на рішенні про дві держави.

США будуть відігравати провідну роль у будь-якій ініціативі.

Втім, офіс прем'єр-міністра Ізраїлю, Білий дім і посольство ОАЕ у Вашингтоні відмовилися від коментарів.

Зазначається, що Емірати хочуть бути частиною рішення в Газі, яке не включатиме ХАМАС. ОАЕ мають серйозні застереження щодо нинішнього керівництва Палестинської автономії. Зокрема, в червні Абдулла бін Заїд назвав палестинське керівництво “Алі-Бабою та 40 розбійниками”.

ОАЕ наголосили, що новий прем’єр-міністр Палестини Мухаммед Мустафа є одним із довірених осіб Аббаса, а тому не буде незалежним і не проводитиме необхідних реформ. Отже, Емірати наполягають на призначенні інших кандидатів, у тому числі колишнього прем’єр-міністра Палестини Салама Файяда, критика Аббаса.

В свою чергу, прем'єр-міністр Ізраїлю хотів би, щоб ОАЕ направили війська, оплатили реконструкцію та переробили систему освіти Гази, щоб “дерадикалізувати” населення.

Наразі Нетаньяху не бажає припиняти війну і відкидає будь-яку офіційну роль палестинської влади в Газі, він не бажає відновлювати політичний процес, заснований на рішенні про дві держави.

На час угоди щодо звільнення заручників Ізраїль може тимчасово вивести війська зі Смуги Гази. Посередником угоди виступив Єгипет за підтримки США.