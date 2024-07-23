Axios: США, Ізраїль та ОАЕ провели таємну нараду щодо ситуації в Газі після війни

Минулого четверга в Абу-Дабі США, Ізраїль і Об’єднані Арабські Емірати провели зустріч, щоб обговорити плани щодо Гази після закінчення війни.
Про це повідомляє Axios з посиланням на двох ізраїльських чиновників.
Зі сторони США були присутні головний радник президента Байдена з Близького Сходу Бретт Макгерк і радник Державного департаменту Том Салліван.
З ізраїльської сторони був присутній міністр зі стратегічних питань Рон Дермер, близька довірена особа Нетаньяху.
Зустріч приймав міністр закордонних справ Еміратів Абдулла бін Заїд.
На зустрічі обговорили кілька ключових умов:
- Міжнародні сили мали б увійти в Газу на офіційне запрошення палестинської влади.
- Палестинська адміністрація повинна буде провести значні реформи, її має очолити новий прем’єр-міністр.
- Уряд Ізраїлю мав би дозволити палестинській владі взяти участь в управлінні Газою та погодитися на політичний процес, заснований на рішенні про дві держави.
- США будуть відігравати провідну роль у будь-якій ініціативі.
Втім, офіс прем'єр-міністра Ізраїлю, Білий дім і посольство ОАЕ у Вашингтоні відмовилися від коментарів.
Зазначається, що Емірати хочуть бути частиною рішення в Газі, яке не включатиме ХАМАС. ОАЕ мають серйозні застереження щодо нинішнього керівництва Палестинської автономії. Зокрема, в червні Абдулла бін Заїд назвав палестинське керівництво “Алі-Бабою та 40 розбійниками”.
ОАЕ наголосили, що новий прем’єр-міністр Палестини Мухаммед Мустафа є одним із довірених осіб Аббаса, а тому не буде незалежним і не проводитиме необхідних реформ. Отже, Емірати наполягають на призначенні інших кандидатів, у тому числі колишнього прем’єр-міністра Палестини Салама Файяда, критика Аббаса.
В свою чергу, прем'єр-міністр Ізраїлю хотів би, щоб ОАЕ направили війська, оплатили реконструкцію та переробили систему освіти Гази, щоб “дерадикалізувати” населення.
Наразі Нетаньяху не бажає припиняти війну і відкидає будь-яку офіційну роль палестинської влади в Газі, він не бажає відновлювати політичний процес, заснований на рішенні про дві держави.
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