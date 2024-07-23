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Axios: США, Ізраїль та ОАЕ провели таємну нараду щодо ситуації в Газі після війни

Палестинській автономії доведеться йти на суттєві реформи.

Axios: США, Ізраїль та ОАЕ провели таємну нараду щодо ситуації в Газі після війни
Рафах у Смузі Гази
Фото: EPA/UPG

Минулого четверга в Абу-Дабі США, Ізраїль і Об’єднані Арабські Емірати провели зустріч, щоб обговорити плани щодо Гази після закінчення війни.

Про це повідомляє Axios з посиланням на двох ізраїльських чиновників.

Зі сторони США були присутні головний радник президента Байдена з Близького Сходу Бретт Макгерк і радник Державного департаменту Том Салліван.

З ізраїльської сторони був присутній міністр зі стратегічних питань Рон Дермер, близька довірена особа Нетаньяху.

Зустріч приймав міністр закордонних справ Еміратів Абдулла бін Заїд.

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На зустрічі обговорили кілька ключових умов:

  • Міжнародні сили мали б увійти в Газу на офіційне запрошення палестинської влади.
  • Палестинська адміністрація повинна буде провести значні реформи, її має очолити новий прем’єр-міністр.
  • Уряд Ізраїлю мав би дозволити палестинській владі взяти участь в управлінні Газою та погодитися на політичний процес, заснований на рішенні про дві держави.
  • США будуть відігравати провідну роль у будь-якій ініціативі.

Втім, офіс прем'єр-міністра Ізраїлю, Білий дім і посольство ОАЕ у Вашингтоні відмовилися від коментарів.

Зазначається, що Емірати хочуть бути частиною рішення в Газі, яке не включатиме ХАМАС. ОАЕ мають серйозні застереження щодо нинішнього керівництва Палестинської автономії. Зокрема, в червні Абдулла бін Заїд назвав палестинське керівництво “Алі-Бабою та 40 розбійниками”.

ОАЕ наголосили, що новий прем’єр-міністр Палестини Мухаммед Мустафа є одним із довірених осіб Аббаса, а тому не буде незалежним і не проводитиме необхідних реформ. Отже, Емірати наполягають на призначенні інших кандидатів, у тому числі колишнього прем’єр-міністра Палестини Салама Файяда, критика Аббаса.

В свою чергу, прем'єр-міністр Ізраїлю хотів би, щоб ОАЕ направили війська, оплатили реконструкцію та переробили систему освіти Гази, щоб “дерадикалізувати” населення.

Наразі Нетаньяху не бажає припиняти війну і відкидає будь-яку офіційну роль палестинської влади в Газі, він не бажає відновлювати політичний процес, заснований на рішенні про дві держави.

  • На час угоди щодо звільнення заручників Ізраїль може тимчасово вивести війська зі Смуги Гази. Посередником угоди виступив Єгипет за підтримки США.

  • Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй проголосувала за оприлюднену президентом Байденом пропозицію щодо урегулювання війни в анклаві та встановлення режиму припинення вогню. Раніше угоду підтримала “Група семи” (G7).

  • Згідно з планом, шлях до миру передбачає три етапи, кожен з яких триватиме по 42 дні. Під час кожного з них діє режим припинення вогню. На першому етапі ізраїльська армія залишить густо населені регіони Смуги Гази, куди зможуть повернутися цивільні. Заручників обміняють на палестинських в'язнів, а до Гази щодня пропускатимуть по 600 вантажівок гуманітарної допомоги.

  • Під час другого етапу ХАМАС та Ізраїль мають розробити та підписати угоду про "постійний мир". А останній етап буде присвячено створенню глобального проєкту реконструкції та відновлення інфраструктури Смуги Гази.

  • Наприкінці травня радник прем'єр-міністра Ізраїлю Цахі Ханегбі заявляв, що війна триватиме щонайменше до кінця 2024.

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