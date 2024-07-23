Угорщина блокуватиме військову допомогу Україні, поки російський "Лукойл" під санкціями Києва, — Сійярто

У Будапешті наполягають, щоб Київ відновив трансопртування рсійської нафти до Угорщини через територію України.

Угорщина продовжить блокувати програму фінансування військової допомоги Україні на 6,5 млрд євро в рамках Європейського фонду миру доки Київ не скасує санкції проти російського "Лукойлу" і не відновить транспортування нафти з РФ до Угорщини.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в інтерв'ю ATV Hіrado.

"Угорщина спільно зі Словаччиною ініціювала порушення процесу проти України в ЄС через порушення угода про асоціацію, у якій зазначено, що Україна не може повністю або частково переривати транзит енергоносіїв до країн ЄС", — каже глава угорського МЗС, — Зараз ситуація така, що енергопостачання двох країн-членів ЄС, Угорщини та Словаччини, також перебуває під загрозою з боку українців, тому що 33% нашого імпорту сирої нафти та приблизно 40-45% імпорту сирої нафти Словаччини надходить від "Лукойлу", з Росії через Україну", — сказав Сіярто.

Він визнає, що Єврокомісії буде важко підтримати Україну в цьому питанні, однак Угорщина все одно не обмежиться самою лише скаргою до ЄС.

"Я дав зрозуміти, що поки це питання не буде вирішено Україною, всі повинні забути про виплату 6,5 мільярдів євро компенсації за постачання зброї з Європейського фонду миру", — сказав він

Сійярто наголосив, що Єврокомісія повинна "справді тиснути на Україну", щоб знову дозволити постачання нафти Лукойлу через Україну.

На зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу у Брюсселі чиновникам не вдалося домовитися про розблокування коштів Європейського фонду миру для фінансування обороноздатності України через Угорщину.