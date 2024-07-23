​У Франції біля місць проведення Олімпіади щодня перехоплюють по кілька безпілотників

У середньому по шість безпілотників щодня перехоплюють у Франції біля об’єктів, де будуть проводити Олімпійські ігри.

Про це журналістам повідомив глава французького уряду Габріель Атталь, передає "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Атталь розповів, що діє заборона на використання дронів, і в Парижі важливо нагадувати про це окремим особам, можливо, туристам, які запускають мініатюрні БпЛА.

"У нас є системи, які дозволяють нам дуже швидко перехоплювати і заарештовувати їхніх операторів. Ми не можемо дозволити, щоб щось прослизнуло повз нас", – наголосив Атталь.

Наприклад, минулої неділі, 21 липня, було кілька інцидентів, під час яких арештували керівника відділу зв'язків з громадськістю делегації Бразилії. Він керував безпілотним літальним апаратом, розповів Атталь.

Під час відкриття церемонії Олімпіади уперше в історії закриють повітряний простір у радіусі 150 кілометрів довкола столиці Франції.Для забезпечення безпеки на час проведення ігор у країні працюватиме близько 18 тисяч французьких військовослужбовців, з них 11 тисяч – у регіоні Іль-де-Франс під Парижем.