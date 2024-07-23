Прем'єр Іспанії свідчитиме в суді у корупційній справі

Педро Санчеза допитають щодо звинувачень на адресу його дружини.

Очільник іспанського суду Педро Санчез стане свідком у справі щодо звинувачення його дружини у корупційних діях. 30 липня суддя-розслідувач навідається до резиденції прем'єра.

Як пише Reuters, політика допитають щодо ймовірного використання Бегоньєю Гомез свого становища для залучення спонсорів до фінансування її навчального курсу.

Згідно з іспанськими законами, родичі та подружжя мають право не свідчити одне проти одного. Сама Гомез постала перед судом у п'ятницю, 19 липня, проте, за порадою адвокатів, відмовилася відповідати на запитання. Захист вважає будь-які звинувачення безпідставними.

Речник Соціалістичної партії, яку очолює Санчез, заявив, що справа є сфабрикованою праворадикалами для дискредитації прем'єра.