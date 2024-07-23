Італія через спеку збільшила імпорт електрики з Франції

Через аномальну спеку в Європі Італія змушена збільшувати імпорт електроенергії із сусідніх країн. Охолоджуватися сусідці активно допомагає Франція.

Як пише Bloomberg, у пікові години італійська електромережа може забирати у французької близько 3,5 гігаватт. Це дорівнює потужності однієї атомної електростанції.

Ціни на електрику для населення в Італії приблизно вдвічі вищі за французькі і становлять близько 111 євро за мегаватт-годину. З липня частина громадян втратила можливість платити за пільговими тарифами. Високий рівень цін підтримує відносно невелика частка сонячної та вітрової генерації в енергосистемі країни. Проте це змінюється: цьогоріч енергія з альтернативних відновлюваних джерел вперше перевищила ту, що отримана з викопного палива.