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Італія через спеку збільшила імпорт електрики з Франції

У пікові години країна бере у сусіда еквівалент потужності однієї АЕС.

Італія через спеку збільшила імпорт електрики з Франції
Люди шукають порятунку від спеки у Римі
Фото: EPA/UPG

Через аномальну спеку в Європі Італія змушена збільшувати імпорт електроенергії із сусідніх країн. Охолоджуватися сусідці активно допомагає Франція.

Як пише Bloomberg, у пікові години італійська електромережа може забирати у французької близько 3,5 гігаватт. Це дорівнює потужності однієї атомної електростанції.

Ціни на електрику для населення в Італії приблизно вдвічі вищі за французькі і становлять близько 111 євро за мегаватт-годину. З липня частина громадян втратила можливість платити за пільговими тарифами. Високий рівень цін підтримує відносно невелика частка сонячної та вітрової генерації в енергосистемі країни. Проте це змінюється: цьогоріч енергія з альтернативних відновлюваних джерел вперше перевищила ту, що отримана з викопного палива.

  

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