Чехія приєдналася до Міжнародної коаліції дронів для України

Чехія приєдналася до коаліції безпілотників для України, яку очолює Латвія та Великобританія.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Латвії.

Зазначається, що делегація Чехії підписала меморандум про взаєморозуміння під час 75-го ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні 11 липня.

Після приєднання Чехії кількість членів коаліції зросла до 16.

Міноборони Латвії повідомило, що цього року країна виділила 20 млн євро на коаліцію безпілотників.

“Виробники та військові експерти також можуть випробувати свої безпілотники в Латвії та таким чином безперервно працювати над модернізацією технологій безпілотників”, - розповіли в міністерстві.