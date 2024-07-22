Чехія шукає гроші, аби продовжити ініціативу з боєприпасами для України наступного року

До кінця року Київ має отримати 500 тисяч одиниць боєприпасів.

Чехія шукає кошти, аби продовжити ініціативу з надання боєприпасів Україні наступного року.

Про це сьогодні в Брюсселі заявив журналістам міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, інформують “Чеські новини”.

Він нагадав, що у межах ініціативи протягом липня та серпня в Україну буде доставлено 100 тисяч одиниць боєприпасів.

За його словами, наразі до ініціативи приєдналися 18 країн, 15 із них уже виконали свої обіцянки та зробили свій внесок.

Це означає, що достатньо коштів, щоб до кінця року поставити в Україну 500 тисяч боєприпасів.

“Протягом липня та серпня ми надішлемо загалом ще 100 000 одиниць боєприпасів. Зараз ми шукаємо гроші, щоб закупити більше боєприпасів, щоб ініціатива могла продовжитися у 2025 році”, ‒ сказав Ліпавський.

“Ми могли б поставити до 800 000 одиниць цього року, якби у нас були гроші”, ‒ додав він.

За його словами, чехи щоденно контактують з українськими партнерами.