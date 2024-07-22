У Гарнізонному храмі Львова розпочався парастас за Іриною Фаріон
У Гарнізонному храмі Львова розпочався парастас за Іриною Фаріон
Інциденти на АЕС: покращення в енергетиці відкладається?
Інциденти на АЕС: покращення в енергетиці відкладається?
У Києві знесли історичний "будинок Євменія Зеленського". Міністр культури назвав це “цинічним порушенням закону”
У Києві знесли історичний "будинок Євменія Зеленського". Міністр культури назвав це “цинічним порушенням закону”
В Іспанії відбулася численна акція протесту проти туризму
В Іспанії відбулася численна акція протесту проти туризму
Орлиця і гієни. Чим відома Ірина Фаріон
Орлиця і гієни. Чим відома Ірина Фаріон
У Києві через обрив тросу на атракціоні у Дніпро впав хлопець. Його пошуки продовжать у понеділок (оновлено)
У Києві через обрив тросу на атракціоні у Дніпро впав хлопець. Його пошуки продовжать у понеділок (оновлено)
Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
Похорон Ірини Фаріон відбудеться у понеділок
Похорон Ірини Фаріон відбудеться у понеділок
“Слуги” досі вагаються, чи підтримувати заборону УПЦ МП, 70 нардепів погрожують демаршем, - джерела
“Слуги” досі вагаються, чи підтримувати заборону УПЦ МП, 70 нардепів погрожують демаршем, - джерела
ГоловнаСуспільствоВійна

Чехія шукає гроші, аби продовжити ініціативу з боєприпасами для України наступного року

До кінця року Київ має отримати 500 тисяч одиниць боєприпасів.

Чехія шукає гроші, аби продовжити ініціативу з боєприпасами для України наступного року
Ян Ліпавський
Фото: ЕРА/UPG

Чехія шукає кошти, аби продовжити ініціативу з надання боєприпасів Україні наступного року.

Про це сьогодні в Брюсселі заявив журналістам міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, інформують “Чеські новини”.

Він нагадав, що у межах ініціативи протягом липня та серпня в Україну буде доставлено 100 тисяч одиниць боєприпасів

За його словами, наразі до ініціативи приєдналися 18 країн, 15 із них уже виконали свої обіцянки та зробили свій внесок. 

Це означає, що достатньо коштів, щоб до кінця року поставити в Україну 500 тисяч боєприпасів.

“Протягом липня та серпня ми надішлемо загалом ще 100 000 одиниць боєприпасів. Зараз ми шукаємо гроші, щоб закупити більше боєприпасів, щоб ініціатива могла продовжитися у 2025 році”, ‒ сказав Ліпавський. 

Підписуйтесь на наш Google News

“Ми могли б поставити до 800 000 одиниць цього року, якби у нас були гроші”, ‒ додав він.

За його словами, чехи щоденно контактують з українськими партнерами.

  • 18 липня президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між країнами.
  • З початку повномасштабного російського вторгнення Чехія надала Україні військову допомогу на суму близько 400 мільйонів євро й продовжуватиме підтримувати з такою ж динамікою протягом 10 років дії документа. Чехія також вивчатиме варіанти постачання додаткової військової техніки з урахуванням потреб нашої країни.
  • Чехія й надалі допомагатиме нашій державі у межах своєї ініціативи з постачання артснарядів калібрів 155 мм та 122 мм за підтримки країн-партнерів.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies