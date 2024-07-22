Чехія шукає гроші, аби продовжити ініціативу з боєприпасами для України наступного року

Чехія шукає кошти, аби продовжити ініціативу з надання боєприпасів Україні наступного року.
Про це сьогодні в Брюсселі заявив журналістам міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, інформують “Чеські новини”.
Він нагадав, що у межах ініціативи протягом липня та серпня в Україну буде доставлено 100 тисяч одиниць боєприпасів.
За його словами, наразі до ініціативи приєдналися 18 країн, 15 із них уже виконали свої обіцянки та зробили свій внесок.
Це означає, що достатньо коштів, щоб до кінця року поставити в Україну 500 тисяч боєприпасів.
“Протягом липня та серпня ми надішлемо загалом ще 100 000 одиниць боєприпасів. Зараз ми шукаємо гроші, щоб закупити більше боєприпасів, щоб ініціатива могла продовжитися у 2025 році”, ‒ сказав Ліпавський.
“Ми могли б поставити до 800 000 одиниць цього року, якби у нас були гроші”, ‒ додав він.
За його словами, чехи щоденно контактують з українськими партнерами.
- 18 липня президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між країнами.
- З початку повномасштабного російського вторгнення Чехія надала Україні військову допомогу на суму близько 400 мільйонів євро й продовжуватиме підтримувати з такою ж динамікою протягом 10 років дії документа. Чехія також вивчатиме варіанти постачання додаткової військової техніки з урахуванням потреб нашої країни.
- Чехія й надалі допомагатиме нашій державі у межах своєї ініціативи з постачання артснарядів калібрів 155 мм та 122 мм за підтримки країн-партнерів.