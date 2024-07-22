Похорон Ірини Фаріон відбудеться у понеділок
Похорон Ірини Фаріон відбудеться у понеділок
Орлиця і гієни. Чим відома Ірина Фаріон
Орлиця і гієни. Чим відома Ірина Фаріон
У Гарнізонному храмі Львова розпочався парастас за Іриною Фаріон
У Гарнізонному храмі Львова розпочався парастас за Іриною Фаріон
“Слуги” досі вагаються, чи підтримувати заборону УПЦ МП, 70 нардепів погрожують демаршем, - джерела
“Слуги” досі вагаються, чи підтримувати заборону УПЦ МП, 70 нардепів погрожують демаршем, - джерела
У Києві через обрив тросу на атракціоні у Дніпро впав хлопець. Його пошуки продовжать у понеділок (оновлено)
У Києві через обрив тросу на атракціоні у Дніпро впав хлопець. Його пошуки продовжать у понеділок (оновлено)
В Іспанії відбулася численна акція протесту проти туризму
В Іспанії відбулася численна акція протесту проти туризму
Інциденти на АЕС: покращення в енергетиці відкладається?
Інциденти на АЕС: покращення в енергетиці відкладається?
Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
У Києві знесли історичний "будинок Євменія Зеленського". Міністр культури назвав це “цинічним порушенням закону”
У Києві знесли історичний "будинок Євменія Зеленського". Міністр культури назвав це “цинічним порушенням закону”
ГоловнаСуспільствоЖиття

В управління АРМА передали 4 гелікоптери та 2 літаки кримських підприємців

Кошти будуть спрямовані на придбання облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації". 

В управління АРМА передали 4 гелікоптери та 2 літаки кримських підприємців
Фото: ДБР

В управління Національного агентства з виявлення активів передано чотири гелікоптери Мі-2 та два літаки АН-2. Літальні апарати належали кримським підприємцям, викритим у фінансуванні війни. 

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

У січні 2024 року ДБР повідомило про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території України (ч. 3 ст. 110-2 КК України) 9 підприємцям, зареєстрованим на території АР Крим, які займаються рекреаційним та агропромисловим підприємництвом. 

Вони займались бізнесом на тимчасово окупованих територіях України та сплачували податки країні-агресору, фінансуючи збройну агресію РФ.

Слідство встановило, що у їхній власності на контрольованій території України знаходяться гелікоптери та літаки. Для запобігання їх перереєстрації на підставних осіб за клопотанням прокурора суд їх арештував.

Кошти будуть спрямовані на придбання облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації". 

Раніше, в червні, до АРМА передали завод родичів Медведчука та Козака на Львівщині вартістю $5 млн.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies