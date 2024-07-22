В управління АРМА передали 4 гелікоптери та 2 літаки кримських підприємців

Кошти будуть спрямовані на придбання облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації".

В управління Національного агентства з виявлення активів передано чотири гелікоптери Мі-2 та два літаки АН-2. Літальні апарати належали кримським підприємцям, викритим у фінансуванні війни.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

У січні 2024 року ДБР повідомило про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території України (ч. 3 ст. 110-2 КК України) 9 підприємцям, зареєстрованим на території АР Крим, які займаються рекреаційним та агропромисловим підприємництвом.

Вони займались бізнесом на тимчасово окупованих територіях України та сплачували податки країні-агресору, фінансуючи збройну агресію РФ.

Слідство встановило, що у їхній власності на контрольованій території України знаходяться гелікоптери та літаки. Для запобігання їх перереєстрації на підставних осіб за клопотанням прокурора суд їх арештував.

Кошти будуть спрямовані на придбання облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації".

Раніше, в червні, до АРМА передали завод родичів Медведчука та Козака на Львівщині вартістю $5 млн.