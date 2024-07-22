За добу ППО збила 16 російських безпілотників на сході та півдні

Сили протиповітряної оборони за минулу добу збили 16 російських безпілотників.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

"Протягом минулої доби 21 липня на півдні та сході України протиповітряною обороною було знищено 16 ворожих безпілотників різних типів", – йдеться в повідомленні.

Раніше також повідомлялося, що в ніч на 21 липня сили ППО збили 35 ворожих дронів типу "Shahed", дві авіаційні ракети Х-59/69 не досягли своїх цілей. Також армія Росії атакувала регіони України трьома балістичними ракетами "Іскандер"